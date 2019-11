Die OZ stellt Menschen vor, die alte Schösser und Gutshäuser in MV wieder flott gemacht haben: Heute Helmuth und Alla von Maltzhan auf Schloss Ulrichshusen. 1993 kaufte die Familie das Schloss in den Familienbesitz zurück. 2019 feiert die Festspielscheune am Schloss 25. Geburtstag.