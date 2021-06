Zinnowitz

Ein Vierteljahrhundert Auf- und Untergang. So sind die unterhaltsamen wie spannenden Kapitel aus 25 Jahren Vineta-Festspiele zu beschreiben. Der geistige Vater und ideenreiche rastlose Begleiter des inzwischen zur Instanz gewordenen Spektakels blickt heute amüsiert auf den Anfang der Show auf der damals noch nicht einmal amtlich zugelassenen Waldbühne zurück. „Unmittelbar vor der allerersten Premiere im Sommer 1997 hat uns ein schweres Gewitter beinahe davongespült“, erinnert sich Wolfgang Bordel.

Bäume wurden umgeknickt, ein Blitz schlug ein und unterbrach die Stromversorgung, zerstörte ein Lichtpult. Und wahre Wassermassen flossen die Straße entlang. Dennoch und weil alle zusammenhielten, ging die reiche Stadt dramatisch schön und vor allem tatsächlich auf der Bühne unter. Vielleicht ein frühes erstes Indiz dafür, dass sich hier etwas zu etablieren begann, das zweieinhalb Jahrzehnte später den Kultstatus weit über Usedom hinaus errungen hat und ihm Sommer für Sommer aufs Neue gerecht wird.

Berliner kamen zwölf Mal – in einem Sommer

Die Zuschauerzahlen sind stabil hoch, und rund um die Stadt des Goldes, ihre Bewohner und deren widersprüchliches Schicksal hat sich längst eine verschworene und wachsende Fangemeinde gebildet. Da kommen Bayern Jahr für Jahr in die Ferien nach Zinnowitz, weil Vineta hier beim Auf- und Untergang beobachtet werden kann. Eine Familie aus Berlin war gleich zwölf Mal zu Gast auf den Rängen und zwar – schier unglaublich! – in einem einzigen Sommer.

Andere Liebhaber der Show mit Musik und Tanz, Kampf und Pyrotechnik, Lasershow und vor allem immer einer reichlichen Portion Liebe haben ihre Kinder nach Helden der Geschichte benannt. Sie heißen nun Tyras, Jaron, Jasko und Mira. Und in zwei Fällen war die Bühne der auserkorene besonders würdige Ort für öffentliche Heiratsanträge, wie schön!

Vineta feiert Silberhochzeit

Regisseur Bordel kann sogar gut damit leben, wenn Zuschauer ihm nach der Vorstellung beichten, den Fortgang der Geschichte nicht in allen Details verstanden zu haben. Wenn sie nur dennoch begeistert sind, und das ist meist der Fall. Unbeirrt bringt der promovierte Philosoph und Physiker aktuelle politische Aspekte ins Spiel ein, ohne die phantastische Mystik einzuengen. Und Humor ist das Hauptgewürz jeder der jährlich neu produzierten Folgen.

Barbara Elisabeth Bühl (Cora, Südvineterin) steht auf der Bühne bei den Proben für die Open-Air-Saison „Vineta – Traum oder Wirklichkeit“ der Vorpommerschen Landesbühne. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Dass der frühere Anklamer Theaterintendant jetzt mit Vineta gar Silberhochzeit feiert, bringt ihm allenthalben und eben auch von den Schauspielern weitere Sympathie-Boni ein, zumal ihm Ideen für neue Storys der reichen und schönen Stadt, der Götter und Zauberwesen nicht auszugehen scheinen.

Rund zwölf Lieder pro Folge

In den Jahren sind schließlich rund zwölf Lieder pro Folge entstanden, hat Musik-Chef Mike Hartmann analysiert. Übrigens auch ein guter Grund, dass viele junge Leute es mögen, wie rhythmisch und modern die Festspiele daherkommen. Manche Songs sind zum Hit geworden und werden von den Zuschauern inzwischen textsicher mitgesungen. Die Bühne und die gesamte Spielstätte haben an Technik und Komfort kräftig zugelegt.

Im dritten Jahr nun schon ist Gesine Ullmann verantwortlich für das Bühnenbild. Diesmal kommt es marineblau daher und bildet die Fülle der umstehenden Bäume ab. Die neu errichtete Brücke in luftiger Höhe bietet weitere Möglichkeiten der Inszenierung. Bordel nennt sie Galerie oder, noch liebevoller, „Pforte zum Himmel“.

Schauspieler Heiko Gülland ist Vineter „erster Stunde“

Einer, der zu den Vinetern der ersten Stunde zählte, 15 Jahre mitspielte und nun anno 2021 – nach zehnjähriger Pause – wieder auf die Open-Air-Bühne zurückkehrt, ist Schauspieler Heiko Gülland. Einst als Rurik gestartet, tritt er jetzt als Halbgott Tavaril aus dem Sonnensystem an der Seite von Ricarda Becker in Aktion. Und das als beeindruckende Erscheinung, mit einem überdimensionalen Zauberstab und kräftig-sonorer Stimme.

Ihm ist noch gegenwärtig, wie das gesamte Ensemble beim Start 1997 um das Gelingen des Projektes und die Gunst der Zuschauer bangte – doch völlig umsonst. „Der Stress und die Anspannung waren enorm groß. Doch das gehört dazu, ist heute nicht anders“, beschreibt der erfolgreiche Mime sein Befinden kurz vor der Vineta-Premiere.

Die Schauspieler Heiko Gülland (Tavaril) und Ricarda Becker (Jilferin) spielen am Strand eine Szene. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Für ihn ist es wunderbar, in diesem Sommer mit fast all seinen Mitstreitern des Ensembles bei Vineta zu spielen. Zwar sind das anno 2021 nur 14 Darsteller, „dafür kennt man jeden Kollegen, hat mit ihm schon gespielt, so dass das Miteinander rasch reibungslos funktioniert“, plaudert er über seine Vorfreude. Corona- und entwicklungsbedingt spielen in diesem Jahr keine Laien (früher bis zu 20) mit, und erstmals dürfen auch keine Eleven der benachbarten Theaterakademie dabei sein. Keine Frage: eine Herausforderung mehr für die Profis!

Premiere bereits ausverkauft

Während Bordel vorm Probendurchlauf am Montagabend von den SPD-Politikern Falko Beitz und Philipp da Cunha eine große Torte zur Silberhochzeit bekam, gab es vom Intendanten eine gute Flasche Schampus für Theatersprecherin Martina Krüger. Sie begleitet das Festival nicht nur von Anfang an, sondern hat sich unter anderem mit einem Buch als profunde und wissensdurstige Kennerin der berühmten Sagenstadt Vineta erwiesen.

„Traum ohne Wirklichkeit" heißt die Neuproduktion der Vineta-Festspiele auf der Ostseebühne Zinnowitz. Gespielt wird vom 3. Juli bis 3. September montags, mittwochs und freitags jeweils ab 19.30 Uhr.

Und sie teilt die Ansicht Bordels, dass es darauf ankomme, die Märchen und Sagen weiterzugeben, sie zu erzählen und zu spielen, sonst gäbe es sie bald nicht mehr. Und das wäre jammerschade. „Schließlich wollen wir weiter beweisen, dass Theater zwar nicht system-, wohl aber gesellschaftsrelevant ist“, sagt Intendant Martin Schneider. Die Premiere ist schon ausverkauft.

