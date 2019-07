Marlow

Steppenadler „Bandit“ gehört im Vogelpark Marlow zu den alten Hasen. 1999 wurde das Tier dort geboren, seitdem ist es seine Heimat. Matthias Haase ist so etwas wie eine Vaterfigur für ihn und die anderen Bewohner. Der Vogelpark-Chef kennt seine gefiederten Freunde alle. Er ist seit 25 Jahren die gute Seele des Tierparks. Zählt man die Jahre vor der Eröffnung am 2. Juli 1994 hinzu, sind es noch mehr.

Und bereits davor wusste er, dass Tiere seine Berufung sind. Haase stammt aus Kamenz in Sachsen. Nach dem Abitur wollte er Biologie studieren. Er hat dann ab 1982 Zootierpfleger im Rostocker Zoo gelernt. Denn: Der Zoo hatte zu DDR-Zeiten als einziger ein Zimmer für Auszubildende angeboten. „Ich habe in allen Abteilungen gearbeitet, von den Elefanten bis zu den Vögeln“, erzählt er. Vor allem die Papageien hatten es ihm angetan. Bis 1988 arbeitete er im Rostocker Zoo. Dann wollte er aufs Land ziehen, konnte ein Haus aber nur kaufen, wenn er auch in der Landwirtschaft arbeitet.

Banken hielten das Vorhaben zunächst für eine Schnapsidee

1990 dann, im Jahr der großen und hochfliegenden Pläne, fragte Haase sich, was man jetzt Neues machen könne. Was mit Tieren, das war wohl gesetzt. „Uns fiel der Vogelpark Walsrode in Niedersachsen ein, und uns war klar: Das können wir auch“, erinnert er sich. Gedacht, getan: Im Mai 1991 gründete Haase mit einigen anderen Enthusiasten den Förderverein für den Vogelpark. Ein Jahr später folgte gemeinsam mit der Stadt Marlow eine gemeinnützige GmbH. Das war vor allem notwendig, um Kredite aufnehmen zu können. „,Ihr habt doch ’ nen Vogel’, hieß es bis dahin, wenn wir bei Banken vorsprachen“, berichtet Haase.

Das änderte sich, weil die Stadt nun als Bürge auftrat. „Der erste Kredit betrug 3,7 Millionen DM, den zahlen wir heute noch zurück“, sagt er. Und obwohl bis zur Einweihung am 2. Juli 1994 weit über zwei Millionen verbaut wurden, war davon damals nicht viel zu sehen. Kein Wunder, waren es doch Strom-, Wasser- und Gasleitungen, die für das Geld verlegt wurden. „Bis heute haben wir insgesamt etwa 10 Millionen Euro in den Park investiert“, erklärt Haase. 45 feste Mitarbeiter haben im Vogelpark Arbeit gefunden, dazu kommen sechs Lehrlinge und etwa 40 Saisonkräfte.

Zu den Vögeln kamen später auch Affen und Kängurus dazu

Aber natürlich waren gleich zu Beginn auch schon Tiere auf dem Gelände unterwegs: „Zuerst kamen Störche, dann Strauße, Kraniche, Ziegen und einige andere“, zählt Haase auf. Der jüngste Neuzugang sei ein Kuhreiher, der in Afrika beheimatet ist. In den letzten 25 Jahren kamen viele Tiere dazu. Neben Vögeln aller Arten sind im Park auch verschiedene Affenarten, Kängurus, Alpakas und viele mehr zu sehen. „Unser Name Vogelpark Marlow ist mittlerweile etwas irreführend“, weiß Haase aus Gesprächen mit Besuchern.

Jedoch: Vögel faszinieren Haase bis heute. „Es ist ihre Möglichkeit des Fliegens“, sagt er. Und diese Vielfalt an Größen und Farben, von winzigen Kolibris bis zu riesigen Adlern.

Die Töchter von Matthias Haase arbeiten auch im Vogelpark

Deshalb hat Matthias Haase seine Liebe zu den Tieren zu seinem Beruf gemacht. Dabei ist er sogar in Familie: Seine beiden Töchter Franzi (36) und Gudi (32) sind dabei. „Franzi macht die Öffentlichkeitsarbeit und Gudi betreut unsere Bewohner als Tierärztin“, sagt Haase. Seine Frau arbeitet jedoch in einem anderen Metier, sie ist Lehrerin.

An großen Plänen mangelt es ihm auch nach 25 Jahren nicht. Gebaut werden soll nun eine große Voliere für Papageien, etwa für Hyazinthen-Aras, die aus Südamerika stammenden größten Papageien der Welt. Die Anlage wird 1500 Quadratmeter umfassen und zehn Meter hoch sein. Und das kostet. „Fünf Millionen Euro, das wird eine riesige Herausforderung für uns“, betont Haase. Aber daran sind er und seine Mitarbeiter gewöhnt.

Und für die Papageien ergeben sich dann ganz andere Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Mindestens einer freut sich schon darauf. „Tschüß!“, ruft Graupapagei Jacky.

