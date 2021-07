25.000 Besucher bei Veranstaltungen in MV? Das meinen OZ-Leser dazu

Rostock

Aufgrund der niedrigen Inzidenzzahlen wird auch in Mecklenburg-Vorpommern über weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen nachgedacht. Denkbar wäre beispielsweise, dass künftig wieder Veranstaltungen mit bis zu 25.000 Besuchern erlaubt werden. Eine Entscheidung der Landesregierung in Schwerin gibt es dazu aber bislang nicht.

Dafür bedürfe es einer Diskussion und Entscheidung im jeweiligen Landesparlament. „Und das ist bei uns in Mecklenburg-Vorpommern frühestens am kommenden Dienstag möglich“, hatte Regierungssprecher Andreas Timm in dieser Woche gesagt.

Leser sind sich nicht einig

Die OZ wollte von ihren Lesern in einer Umfrage schon mal ein Stimmungsbild einholen und hat gefragt: Finden Sie es richtig, dass jetzt auf Veranstaltungen bis zu 25.000 Zuschauer erlaubt werden? Eine klare Tendenz gibt es nicht. 299 Teilnehmer haben sich an der Umfrage beteiligt (Stand am Donnerstag, 13.50 Uhr). Eine knappe Mehrheit von 54,8 Prozent (164 Personen) befürwortet das und stimmte mit „Ja, finde ich richtig.“. 45,2 Prozent sind dagegen und antworteten mit „Nein, finde ich nicht richtig.“.

Von OZ