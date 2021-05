260 neue Corona-Fälle in MV am Freitag: Landes-Inzidenz sinkt weiter

Rostock

260 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit (Lagus) am Freitag in MV gemeldet – 80 Fälle weniger als eine Woche zuvor. Dort hatte die Behörde 340 neue Ansteckungen registriert. Neun Menschen sind seit Donnerstag im Land an oder mit einer Corona-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt seit Ausbruch der Pandemie auf 1041.

Die meisten neuen Ansteckungen (+62) gab es am Freitag an der Mecklenburgischen Seenplatte, gefolgt vom Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 53 neuen Corona-Fällen. 47 Infektionen wurden in Ludwigslust-Parchim registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist hier weiterhin am höchsten. Sie beträgt 145.

Hier ist die Inzidenz aktuell am niedrigsten

25 neue Corona-Fälle hat das Lagus am Freitag in Vorpommern-Rügen registriert, 24 im Landkreis Rostock. 21 Ansteckungen sind in Nordwestmecklenburg aufgetreten. In der Hansestadt Rostock gab es 20 neue Infektionen. Die wenigsten Fälle (+8) wurden in der Landeshauptstadt gemeldet. Die Inzidenz ist in MV derzeit in Vorpommern-Rügen am niedrigsten – mit einem Wert von 42,7.

Die Landes-Inzidenz ist am Freitag weiter gesunken – um 6,1 auf 91. 3699 Menschen in MV sind aktuell mit Corona infiziert, fünf mehr als einen Tag zuvor. 281 (-15) von diesen werden derzeit im Krankenhaus behandelt. 74 (-9) liegen auf einer Intensivstation.

33,9 Prozent der Bevölkerung haben erste Impfung

41815 Menschen in MV haben sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus infiziert. 37075 gelten mittlerweile als genesen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Lagus-Angaben wurden bislang im Nordosten 675 210 Corona-Schutzimpfungen verabreicht. 544 496 Menschen und damit 33,9 Prozent der Bevölkerung erhielten eine erste Impfung, 130 714 von ihnen auch die notwendige zweite. Dies entspricht dem Amt zufolge 8,1 Prozent der Bevölkerung.

Von OZ