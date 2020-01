29. Nach-Silvesterball: Feste muss man nicht feiern, wie sie fallen

Warnemünde

Wer den Jahreswechsel am letzten Dezembertag verpasst hat, bekam an diesem Wochenende noch einmal die Chance. In der ausverkauften Sky-Bar im Hotel Neptun fand der 29. Nach-Silvesterball statt. Bei Gala-Menü, Akrobatikshow, Neujahrscountdown und Feuerwerk begrüßten 140 Gäste das neue Jahr. Dieses besondere Event war ursprünglich für Menschen gedacht, die aufgrund von Bereitschafts- oder Schichtdienst den Jahreswechsel nicht feiern können, wie er fällt. Mittlerweile kommen die Gäste aus vielen Gründen zur verspäteten Silvesterparty. Highlight des Abends war der Auftritt von Daniela Radloff, die als Andrea-Berg-Double für Schlager-Stimmung sorgte.

Anke Lindig und Thomas Lösch philosophieren noch über den Hauptgang. Ein Filet vom Wasserbüffel habe man auch nicht alle Tage auf dem Teller. Das Paar aus der Nähe von Wismar ist zum ersten Mal im Hotel Neptun. „Obwohl man es von früher natürlich kennt“, sagt Anke Lindig. Aus ihrer Kindheit habe sie noch die Messinggriffe der Broiler-Bar vor Augen. Ihre Eltern haben im Neptun geheiratet. Die Karten für den Ball waren ein Geschenk. „Unsere Kinder sind bei den Großeltern, und wir nutzen den Abend für eine schöne Zeit zu zweit“, sagt Anke Lindig.

Eine schöne Zeit haben auch Mandy und Karsten Jansen aus Rostock. „Wir haben Silvester gemütlich in Familie gefeiert und uns heute noch einmal rausgeputzt“, sagt das Paar. An ihrem Tisch sitzen Ines und Gerald Leibhold. Die Berliner machen Kurzurlaub in Warnemünde und sind „echte Ostseefans“. „Wir starten heute doppelt gut und mit neuen Freunden in ein neues Jahr“, sagt Gerald Leibhold. Für das unterhaltsame Programm und das Gala-Menü haben die Gastgeber gesorgt. Zwischen den Gängen wird getanzt und auf Flaschen balanciert. Sängerin Jacqueline Boulanger schmettert die Lieblingssongs der Gäste. „Die Stimmung ist einfach toll“, freut sich Gianluca Innocenti. Der stellvertretende Hoteldirektor ist dankbar, dass so viele Menschen wiederkommen. Auch Regisseur und Moderator Andreas Dietz, der für das künstlerische Programm des Abends verantwortlich ist, findet: „Der Nach-Silvesterball ist ein tolles Event, auf das wir nicht verzichten möchten.“

Für einen Gast gab es noch einen weiteren Grund zum Feiern. Dietrich Georgi aus Berlin rutscht auch gleich in ein neues Lebensjahr. Er feiert seinen 65. Geburtstag mit Ehefrau Gabriele. „Wir sind begeistert von der Veranstaltung und haben im Hotel sogar zufällig unsere Nachbarn getroffen. Klein ist die Welt“, sagt das Geburtstagskind.

Zum Neujahrscountdown haben sich die Gäste an den Fenstern versammelt. Rote Raketen und goldene Lichter erhellen den Himmel über Warnemünde. „Happy New Year“, dröhnt es aus den Lautsprechern. Jetzt ist wirklich jeder im neuen Jahr angekommen.

Zur Galerie 140 Gäste drehen beim Nach-Silvesterball die Uhren zurück.

Von Lea-Marie Kenzler