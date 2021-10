Schwerin

Ab dem 1. November haben nicht vollständig Geimpfte im Quarantänefall keinen Anspruch mehr auf Entschädigungszahlungen. Darauf hat sich die Landesregierung von MV am Dienstag abschließend verständigt. Die Reaktionen auf die neue Regelung fallen unterschiedlich aus. Kritik kommt vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) im Nordosten: Dieser sieht dadurch die Vertrauensbeziehung zwischen Mitarbeitern und Arbeitgeber beeinträchtigt.

Um neue Regelung umzusetzen müsse ein Arbeitgeber seine Mitarbeiter unter Umständen fragen, ob diese geimpft sind, erklärte Dehoga-MV-Präsident Lars Schwarz am Mittwoch. Aber dazu sei der Arbeitgeber nicht berechtigt. Aus Sicht der Dehoga ist die Regelung daher nicht zu Ende gedacht und bringe Spannungen in die Betriebe.

Dehoga steht Impflicht durch Hintertür skeptisch gegenüber

Schwarz ist der Ansicht, dass man mit Mitarbeitern auf Augenhöhe sprechen sollte. Einer Impfpflicht durch die Hintertür steht er daher skeptisch gegenüber. Man solle nicht nachlassen, mit guten Argumenten für das Impfen auf die Menschen zuzugehen. Er wollte auch nicht ausschließen, dass Fachkräfte sich wegen der Regelung gegen eine Beschäftigung in MV entscheiden könnten.

Tourismusverband kann neue Regelung nachvollziehen

Der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern hingegen kann die ab November geltende neue Regelung zu den Lohnersatzleistungen im Quarantänefall nachvollziehen. „Die Tendenz ist eigentlich richtig“, sagte der Geschäftsführer des Tourismusverbands, Tobias Woitendorf, am Mittwoch. Er könne die Maßnahme in der Gesamtkostenrechnung nachvollziehen. Aufgrund der unterschiedlichen Genauigkeit verschiedener Corona-Tests sei durch Testen nicht immer die gleiche Sicherheit zu erreichen wie durch eine Impfung.

In seinem Verband gebe es die gleichen Debatten wie in der Gesamtbevölkerung, sagte Woitendorf weiter. Die Mehrheit sehe jedoch das Impfen als bevorzugten Weg aus der Pandemie, auch aus wirtschaftlicher Sicht. Die größte Angst gebe es vor einem weiteren Lockdown, ein solcher würde die Branche gefährden.

Dehoga begrüßt 2G-Optionsmodell für Veranstalter

Die Landesregierung von MV hat am Dienstag neben der neuen Regelung zu Lohnersatzleistungen auch ein 2G-Optionsmodell für Veranstalter beschlossen. „In bestimmten Bereichen kann dort, wo 3G-Regeln gelten, auch 2G eingeführt werden“, erklärte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag. Diese Entscheidung wird vom Dehoga begrüßt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Regelung sei deutlich praktikabler als in anderen Bundesländern, sagte Dehoga-MV-Präsident Lars Schwarz am Mittwoch. Veranstalter können sich ab Freitag entscheiden, ob sie nur Geimpften und Genesenen (2G) Zugang zu einem Event erlauben. In diesem Fall dürfen weitere Hygieneregeln wie Abstand, Maskenpflicht und Kontaktverfolgung wegfallen. Dies hatte das Landeskabinett am Dienstag beschlossen.

Ausnahmen für bestimmte Personen

Schwarz zufolge hat der Verband beim 2G-Modell besonders auf Ausnahmeregeln für Kinder, Menschen, die sich aus bestimmten Gründen nicht impfen lassen können und ungeimpfte Mitarbeiter gedrungen: Für diese Gruppen gelten unterschiedlich strenge Testvorgaben. Weitere Knackpunkte seien sowohl die Freiwilligkeit, als auch die Entkoppelung von den Regelungen zur Corona-Ampel gewesen. Schwarz geht demzufolge davon aus, dass zum jetzigen Stand auch dann Veranstaltungen unter 2G-Bedingungen möglich sein werden, wenn in einer Region aufgrund der Corona-Ampel strengere Beschränkungen erlassen wurden.

Für einige Branchensegmente wie Diskotheken ergebe sich durch die neue Wahlmöglichkeit eine bessere Planbarkeit. Der Dehoga-Präsident geht jedoch davon aus, dass nur maximal ein Drittel der Branche die 2G-Option nutzen werden.

Von dpa