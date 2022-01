2G Plus bei Fahrausbildung in MV – Ausnahme für „begleitetes Fahren mit 17“

Rostock

Die Fahrstunden 23 und 24 sind absolviert. Janne Per Stengel (17) hat den Wagen exakt in eine der Parknischen am Hauptgebäude der Fahrschule „Wunderlich“ im Rostocker Stadtteil Dierkow manövriert. Die insgesamt 90 Minuten waren anstrengend. Doch der Schüler der 11. Klasse, der das Musikgymnasium „Käthe Kollwitz“ besucht, wirkt zufrieden.

Das kann er auch sein. „Seine Übersicht auf der Straße ist gut. Am flüssigen Fahrstil müssen wir noch arbeiten“, sagt Fahrlehrer Mirko Lehnhoff (48). Er ist mit dem Einsatz seines Schützlings, der am Programm „Begleitetes Fahren ab 17“ teilnimmt, zufrieden. Noch zwei 90-minütige Einheiten und die Prüfung kann starten.

Ausnahmeregelung beim Führerschein für 17-Jährige

Lehnhoff betont, dass Stengel quasi zu den Profiteuren in der aktuellen Corona-Situation zählt. Denn für den jungen Mann gilt in der 2G-Plus-Phase in der Hansestadt eine bis 30. April landesweit geltende Ausnahmeregelung für unter 18-Jährige: Er kann ungeimpft die Ausbildung fortsetzen. Das betrifft auch dessen Mitschülerin Lale Nina Ulrich (17), die danach mit Lehnhoff auf Tour gehen wird.

Die Gymnasiasten sind heilfroh. Sie wissen, dass viele ältere Fahrschüler in der Dauer-Warteschleife stecken. Nicht nur aufgrund ihres Impfstatus, sondern weil sich bei vielen der 341 Fahrschulen im Land eine Unzahl von praktischen Fahrstunden angesammelt hat. Die fast sechs Monate andauernde coronabedingte Zwangspause in den Vorjahren hinterließ eine dicke Bremsspur.

Viele Fahreleven hängen im Nordosten regelrecht in der Luft. „Mitunter warten sie nach bestandener theoretischer Prüfung bis zu drei Monate auf ihre erste Fahrstunde“, sagt Helmut Bode, Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes MV.

Für Pkw-Führerschein 42 bis 47 Praxis-Stunden Für den Pkw-Führerschein absolvieren die Fahrschüler in MV im Schnitt 30 bis 35 praktische Übungsstunden. Hinzu kommen jeweils zwölf Sonderfahrten. Im ländlichen Bereich fallen häufig einige Stunden mehr an, da der Auszubildende längere Wege zum Prüfungsort zurücklegen muss. Um die 2500 Euro sind an Kosten im Schnitt für die Pkw-Ausbildung einzuplanen. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg beispielsweise sind es um die 3000 Euro, so der Fahrlehrerverband MV. Während die zuständigen Dekra-Fachleute im Nordosten 2020 exakt 26 232 Theorie- und 24 125 Praxisprüfungen abnahmen, waren es im Vorjahr 26 021 theoretische und 23 953 praktische Examen.

Und die gegenwärtigen Maßnahmen – beispielsweise die Mindestabstände von 1,50 Metern pro Person – begrenzen die Teilnehmerzahlen an der Theorieausbildung drastisch. „Unsere Schulungsräume sind dafür nicht ausgelegt“, erklärt der Rostocker Fahrlehrer Sven Patzer (57).

Vertrag mit Kunden erfüllen

Eine weitere Folge: Tausende Fahranfänger im Land mühen sich erfolglos um einen Termin für die Führerscheinprüfung. „Viele meiner Freunde wollen mobil sein und den Führerschein machen. Doch sie klopfen vergeblich an die Türen der Ausbilder“, bestätigt Stengel.

Kommentar zum Thema: Kaum Hoffnung auf Besserung – zu wenige Fahrlehrer in MV

„Und Übung macht bekanntlich den Meister“, erläutert Marco Wunderlich (44). Es könne nicht sein, dass zwischen den praktischen Stunden oft Wochen vergehen“, sagt der Inhaber der Rostocker Fahrschule.

Man habe aus dem ersten Lockdown, der die Branche eiskalt erwischt habe, gelernt. „Deshalb planen wir in meiner Firma jetzt für März und April, um die Ausbildung nicht unendlich strecken zu müssen. Schließlich gehen wir mit unseren Kunden auch einen Vertrag ein“, so Wunderlich. Sein Unternehmen zählt zu den größten in MV. Arbeiten hier doch insgesamt zehn weitere Ausbilder, drei Fahrlehrer-Anwärter und sechs Bürokräfte.

Fahrschülerin rechnet mit Kosten von 3000 Euro

Und selbstverständlich kostet jede Verzögerung den Schüler auch eine Stange Geld. So verlangen die Fahrschulen zum Beispiel aktuell für jede Fahrstunde, die 45 Minuten umfasst, im Schnitt 50 Euro. Vor einigen Monaten waren es um die 40 Euro.

„Für den Pkw-Führerschein sind locker mal 2500 Euro nötig“, sagt Bode. Weitere Preissprünge in diesem Jahr hält der Fahrlehrer aus Dömitz (Ludwigslust-Parchim) indes für eher unwahrscheinlich. Vor allem die abzusehende erhebliche Verteuerung der Kraftstoffe sei in der Kalkulation der Firmen nämlich schon eingepreist.

Während Janne Per Stengel mit Kosten von etwa 2500 bis 2600 Euro rechnet, geht seine Mitschülerin, die erst zehn Fahrstunden absolviert hat, von etwa 3000 Euro aus. „Das hängt davon ab, wie es auf der Straße läuft“, sagt Lale Nina Ulrich. Sie ist, wie Stengel, glücklich, dass die Familie als wichtiger Sponsor fungiert.

Apropos Stunde der Wahrheit: Im vergangenen Jahr nahmen die verantwortlichen Dekra-Experten in MV insgesamt 26 021 praktische Prüfungen ab. „Das sind zwar gegenüber 2020 rund 200 weniger, doch 2021 waren diese aufgrund der Pandemie mehrere Monate bekanntlich nicht möglich“, analysiert der Rostocker Edgar Pinick (53). Der für die Fahrerlaubnisprüfungen in der Hansestadt, im Landkreis Rostock sowie im Landkreis Vorpommern-Rügen verantwortliche Fachabteilungsleiter geht von einem „heißen Sommer“ aus: Dann nämlich dürften eine Vielzahl der aufgrund der Corona-Regeln aktuell pausierenden Fahrschüler und viele Biker ihren Ausbildungsabschluss machen.

