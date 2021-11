Rostock

Glühwein, weihnachtliche Leckereien und Fahrgeschäfte – das macht einen Weihnachtsmarkt aus. Trotz der verschärften Lage in der Corona-Pandemie haben seit dem 22. November die ersten Märkte in Mecklenburg-Vorpommern geöffnet. Doch Besucher müssen sich ab sofort auf größere Einschränkungen einstellen.

Das Land hat am 23. November strengere Corona-Regeln für MV beschlossen – besonders Ungeimpfte trifft es hart. Das trifft auch bei den Weihnachtsmärkten zu. Denn diese sollen zwar trotz neuer Corona-Rekorde weiter offen bleiben beziehungsweise öffnen, jedoch ist der Zutritt dann nur noch für Geimpfte und Genese erlaubt. Es gilt also 2G. Sollte das Land sogar in die Corona-Warnstufe „Rot“ fallen (ab Hospitalisierungsrate über 9), wird auf 2G plus umgestellt – man benötigt also zusätzlich noch einen aktuellen negativen Test.

Doch in welcher Stadt oder welcher Gemeinde öffnet nach diesen Einschränkungen überhaupt noch ein Weihnachtsmarkt? Die OZ hat den aktuellen Stand (25. November) zusammengefasst.

Hier geht es zu den einzelnen Regionen:

Weihnachtsmärkte in der Region Grevesmühlen

Der Kreihnsdörper Adventsmarkt in Grevesmühlen ist abgesagt worden. „Hauptgrund für die Absage ist, dass es aufgrund der aktuellen Infektionslage nicht möglich sein wird, die Veranstaltung so durchzuführen, dass sie den Erwartungen aus den Vorjahren entsprechen würde“, sagt Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler. Zunächst stand nur fest, dass der Ökumenische Adventsmarkt in der Nikolaikirche nicht stattfinden wird.

Der Klützer Weihnachtsmarkt, der eigentlich für den 4. und 5. Dezember geplant war, ist nun doch abgesagt worden. Die Organisatoren sehen keine Chance bei den steigenden Infektionszahlen, den Markt durchzuführen.

Boltenhagen hingegen plant schon jetzt fest mit seinem traditionellen Wintermarkt im Kurpark vom 22. Dezember bis zum 2. Januar. „Nur auf das Zelt müssen wir wahrscheinlich verzichten, wenn die Corona-Situation so angespannt bleibt“, bedauert Kurdirektor Martin Burtzlaff.

Die Weihnachtswelt der Lebensart-Messe wird in diesem Jahr wieder in Brook aufgebaut. Von Freitag, 26. November, bis Sonntag, 28. November, bieten die Händler schöne Geschenkideen, Deko für die Weihnachtstage oder einfach einen stimmungsvollen Bummel über das Gelände. Es gibt keine vorgegebenen Laufrouten und kein Zeitlimit für den Besuch. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden dürfen, müssen einen negativen PCR-Test einer zertifizierten Teststelle vorlegen und die Impfunfähigkeit mittels einer ärztlichen Bescheinigung nachweisen. Das gilt auch für Kinder von sieben bis elf Jahren.

Weihnachtsmärkte in der Region Wismar

In Wismar findet vom 22. November bis zum 22. Dezember wieder ein Weihnachtsmarkt statt. Die Veranstalter setzen auf Abstand beim adventlichen Treiben auf dem Marktplatz. „Es wird Abstände zwischen den Geschäften und breite Wege geben. Die Hauptwege bleiben frei. Und die Glühweinhütten stellen wir versetzt auf, sodass im Umfeld weiter nichts ist und die Gäste an den Tischen stehen können“, erklärt Organisatorin Dörte Schmidt. Auch müssen sich Besucher auf weniger Geschäfte, Karussells und Hütten sowie eine Maskenpflicht einstellen, wenn es zu Menschentrauben an den Ständen kommen sollte.

Auch in Dorf Mecklenburg und Neukloster sind Weihnachtsmärkte geplant – allerdings nur an einem Tag. Der ist in diesem Jahr in beiden Orten der 4. Dezember. Wie genau der Ablauf ist und welche Regeln gelten, entscheide sich kurzfristig nach der aktuellen Corona-Lage im Kreis.

Weihnachtsmärkte in der Region Bad Doberan

Am ersten Adventswochenende, dem 27. und 28. November, ist in Kühlungsborn ein Weihnachtsmarkt geplant. Wie in den Jahren vor Corona findet er im Konzertgarten West (Ostseeallee) statt. Besucher müssen sich mit der Luca-App registrieren.

Am 12. Dezember ist zudem in Rerik vor der St.-Johannes-Kirche ein Weihnachtsmarkt geplant.

Bereits am Freitag, den 19. November, und am Samstag, den 20. November, findet auf dem Hof-Friiida in Retschow ein Weihnachtsmarkt statt.

Der vom 3. bis 5. Dezember geplante Weihnachtsmarkt in Bad Doberan wurde abgesagt. Er soll im Frühjahr dann mit dem Osterhasen statt dem Weihnachtsmann nachgeholt werden. Als Alternative gibt es das Weihnachtsshopping „Heiliger Bim-Bam“ am 4. Dezember.

Der Weihnachtsmarkt in Neubukow am 4. Dezember ist abgesagt.

Der traditionelle Adventsmarkt der Gemeinde Bartenshagen-Parkentin am 1. Advent (28. November) auf dem Pfarrhof in Parkentin findet in diesem Jahr nicht statt.

Auf dem Marktplatz in Kröpelin war am 27. November ein Weihnachtsmarkt geplant. Er wurde nun aber auch abgesagt.

Weihnachtsmärkte in und um Rostock

Der größte Weihnachtsmarkt im Norden lädt vom 22. November bis 22. Dezember in die Rostocker Innenstadt ein. Karussell fahren oder Glühwein trinken ist nur mit einem Bändchen möglich. Kinder und Jugendliche könnten weiterhin den Markt besuchen, brauchen dafür aber ebenfalls ein Band. Bei Buden und Fahrgeschäften mit Innenbereichen gilt nun auch die 2G-Regel, wer an gastronomischen Ständen drinnen isst, muss sogar noch einen tagesaktuellen negativen Test vorlegen (2G plus). Auf dem gesamten Markt gilt Maskenpflicht.

Auch für das Weihnachtsdorf am Brink und den historischen Weihnachtsmarkt fällt der Startschuss am 22. November.

Vom 27. November bis 2. Januar sollte der Weihnachtsmarkt auf dem Kirchenplatz in Warnemünde öffnen. Allerdings passiert das nun eine Woche später, weil für einen sicheren Ablauf nicht genügend Testkapazitäten zur Verfügung stehen. Schlendern zwischen den 13 Buden ist also ab dem 4. Dezember möglich.

Am Sonnabend, dem 27. November, findet in Thulendorf auf dem Festplatz hinter dem „Kiek in“ der Adventsmarkt statt. Zuvor wird jedoch um 15 Uhr mit der Thulendorfer Kirchgemeinde gesungen. Danach werden auf dem Markt Handwerkskunst und liebevoll gestaltete Dekoration verkauft.

In Broderstorf wird am Sonntag, dem 12. Dezember, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Gemeindezentrum gesungen. Außerdem wird es einen kleinen Markt geben.

In Thelkow wird am Sonnabend, dem 11. Dezember, ein Adventsmarkt stattfinden. Es sind verschiedene Stände mit Handarbeiten und Keramik sowie ein Weihnachtsbaumverkauf geplant.

Am Freitag, dem 3. Dezember, heißt es in Papendorf „Die Gemeinde leuchtet“. Um 18 Uhr startet am Mehrgenerationenhaus in Papendorf nicht nur der Adventsmarkt, sondern auch der Lampionumzug durch das Dorf. Treffpunkt ist am Gerätehaus der Feuerwehr am Dorfeingang.

Voraussichtlich vom 17. bis 23. Dezember soll der Markt auf dem Seebrückenvorplatz in Graal-Müritz stattfinden. Fest steht jedoch aufgrund der aktuellen Corona-Situation noch nichts.

Weihnachtsmärkte in der Region Ribnitz-Damgarten

In der Region Ribnitz-Damgarten halten die Veranstalter in diesem Jahr größtenteils an ihren beschaulichen Märkten fest. So beispielsweise in Barth. In Barth findet der Weihnachtsmarkt vom 17. bis zum 19. Dezember statt. Mit einer Neuerung, denn der Markt wird größer.

Am 5. Dezember soll zudem das Bratapfelfest mit Kunsthandwerkermarkt in Bad Sülze stattfinden.

Am zweiten Adventswochenende (3. bis 5. Dezember) soll dann endlich auch der Ribnitz-Damgartener Weihnachtsmarkt neu starten. Ob Einzäunung, Wegemarkierung, 2G oder 3G, das Corona-Konzept sei flexibel.

In Marlow hingegen ist der Weihnachtsmarkt für den 11. Dezember geplant. Außerdem wird bereits am 20. November zum Adventsmarkt am und im Gresenhus eingeladen.

Musikalisch hingegen wird es am 20. Dezember in Gresenhorst, wenn zum Singen am Tannenbaum mit den Kindern der Kita „De Klaukschieters“ gebeten wird.

Weihnachtsmärkte in der Region Grimmen

Der kleine, beliebte Grimmener Weihnachtsmarkt findet vom 25. bis 27. November statt. Doch nicht wie gewohnt an traditioneller Stelle – in der Altstadt unter dem Tannenbaum – sondern auf der Fläche vor dem Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“. Grund dafür sind die geltenden Hygienemaßnahmen. Die Besucher werden über ein Einbahnstraßensystem über den Markt geführt. Die Gäste haben den Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten und die Stadt empfiehlt das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Für den Weihnachtsbasar – also den Innenbereich im Kulturhaus – gilt für Besucher Maskenpflicht.

Weihnachtsmärkte in der Region Stralsund

Ab dem 22. November kann man sich wieder auf dem Neuen Markt oder auf dem Alten Markt in Stralsund auf einen Weihnachtsmarkt freuen. Die Fahrgeschäfte auf dem Neuen Markt wie auch der Rathauskeller bleiben dann bis zum 22. Dezember geöffnet. Der Alte Markt lädt bis zum 9. Januar zum Besuch. „Wir werden uns bestens vorbereiten auf alle Szenarien, aber es wird dann eine andere Atmosphäre sein“, heißt es von den Organisatoren.

Weihnachtsmärkte auf Rügen

In Bergen auf Rügen wird es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt geben, und zwar am zweiten Adventswochenende vom 3. bis 5. Dezember. Er zieht sich in einem Einbahnsystem durch die Stadt. „Wir haben ein sehr gutes Hygienekonzept, können 2G sowie 3G umsetzen. Zudem wurde das Personal für den Sicherheitsdienst aufgestockt, sodass wir alle notwendigen Kontrollen durchführen und Auflagen einhalten können“, sagt die Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos). Für den abgesperrten Bereich bekommt jeder Besucher am Eingang ein Band für das Handgelenk.

Am ersten Adventswochenende, 26. und 28. November, soll vorweihnachtliche Stimmung in Putbus aufkommen. „Wir haben den Schlosspark ausgewählt, weil sich hier die Besucher auf einem weitläufigen Gebiet verteilen können. Direkte Begegnungen können somit verhindert werden“, sagt Heike Nessler vom Verein „Freunde schöner Inselfunken“, der zusammen mit Kurverwaltung und vielen Helfern die „Weihnachtswelten Putbus“ organisiert hat. Mit vielen Vorkehrungen, etwa einer Umzäunung, soll gewährleistet sein, dass der Markt stattfinden kann.

Der Mönchguter Weihnachtsmarkt auf dem Kurplatz in Göhren ist abgesagt.

Alle vier Weihnachtsmärkte in der Gemeinde Mönchgut werden an den Adventswochenenden nicht stattfinden. Geplant waren Weihnachtsmärkte an vier Standorten: Thiessow, Middelhagen, Gager und Groß Zicker.

Der Selliner Weihnachtsmarkt ist außerdem abgesagt.

Abgesagt wurde auch der Weihnachtsmarkt in der Altstadt Sassnitz.

Im Ostseebad Binz lief der Weihnachtsmarkt immer unter dem Motto „Engel, Licht & Meer“. So soll er auch in diesem Jahr heißen und vom 16. bis 19. Dezember stattfinden. Fest steht, dass der Kurplatz und Seebrückenvorplatz die ausgewählten Orte dafür sein werden.

Der Förderverein Heimatmuseum Rambin plant einen Kreativ-Weihnachtsmarkt am 11. Dezember auf dem Museumsgelände im Ort.

Die Inselborussen, ein Fanclub von Borussia Dortmund, planen zusammen mit Gemeinde und anderen Vereinen im Insel-Norden einen Weihnachtsmarkt in Dranske – die „1. Wittower Weihnacht“ am 5. Dezember. Vorsichtsmaßnahmen wie Einbahnstraßenregelung wurden schon vor Wochen in den gemeinsamen Vorbereitungssitzungen besprochen und festgelegt.

Vorsichtig optimistisch ist hingegen Olaf Klut vom Museumscafé in Gingst. Auf seinem Hof ist am 11. Dezember ein Adventsbasar geplant.

Weihnachtsmärkte in der Region Greifswald

Greifswald wird in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt veranstalten. Die Veranstaltung soll vom 25. November bis zum 21. Dezember stattfinden. Der Kunsthandwerkermarkt und die Ankunft des Weihnachtsmannes am Hafen sind gestrichen.

Weihnachtsmärkte auf und um Usedom

Bereits am ersten Adventswochenende (27. und 28. November) lädt die Gemeinde Heringsdorf auf Usedom zu einem Weihnachtsmarkt an die Ahlbecker Konzertmuschel ein. Zugelassen sind nach jetzigem Stand nur 300 Gäste, die zeitgleich zwischen den Verkaufsbuden wandeln dürfen. Das Gelände wird laut Ritter eingezäunt sein, damit die Kontakte nachverfolgt werden können. Unter anderem soll die Luca-App zum Einsatz kommen.

Am Forstamt Neu Pudagla stellen sich die Organisatoren auf einen normalen Adventsmarkt mit Tannenbaumverkauf am 11. und 12. Dezember ein.

Vom 10. bis 12. Dezember soll rund um das historische Wolgaster Rathaus der Weihnachtsmarkt stattfinden. Es wird gekennzeichnete Einbahnstraßen geben.

Der Anklamer Adventsmarkt öffnet traditionell am vierten Adventswochenende von Freitag bis Sonntag (17. bis 19. Dezember) in der Innenstadt von Anklam.

Weihnachtsmarkt in Schwerin

Die Landeshauptstadt Schwerin plant den Weihnachtsmarkt bis zum 30. Dezember. Während an anderen Standorten die Zahl der Stände reduziert wird, planen die Organisatoren hier, den Markt im Vergleich zu den Vorjahren etwas zu vergrößern, um die nötigen Abstände sicherzustellen.

Sollten wir einen Weihnachtsmarkt vergessen haben, melden Sie sich gern per Mail an online@ostsee-zeitung.de. Wir ergänzen ihn dann gern.

Von Ann-Christin Schneider