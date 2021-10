Hamburg

Wie schon in den beiden Heimspielen gegen den FC Ingolstadt (4:1) und Dynamo Dresden (3:0) gewährt der FC St. Pauli auch gegen den FC Hansa Rostock am 24. Oktober im Rahmen des 2G-Modells ausschließlich geimpften oder genesenen Personen den Stadionzutritt. Wie der hanseatische Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, gilt eine Ausnahme weiterhin für Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren. Diese können auch ohne Impfung oder Genesung, aber mit einem negativen Schnelltest oder einer Schulbescheinigung im Millerntor-Stadion dabei sein.

Beim Hansa Rostock gilt weiterhin die 3G-Regel. Außerdem dürfen bereits beim nächsten Heimspiel am 17. Oktober wieder mehr als 20 000 Fans ins Ostseestadion. Somit seien 75 Prozent der Plätze wieder belegt. Laut Vorstandsvorsitzenden Marien sollen außerdem zusätzliche Dauerkarten ausgegeben werden.

Von dpa/OZ