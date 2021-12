Rostock

Kann in den Städten von MV bald auch mit Bändchen geshoppt werden? Seit Donnerstag gilt überall im Land 2G im Einzelhandel. Für Ungeimpfte und nicht Genesene fallen Weihnachtseinkäufe damit flach, der Handel sorgt sich kurz vor dem Fest erneut um seine Einnahmen. Um das Geschäft noch einmal anzukurbeln, schlägt der Handelsverband Nord nun vereinfachte Kontrollen der 2G-Regeln vor: „Funktionieren könnte dies mit einem Bändchen – analog zum Weihnachtsmarkt“, erklärt Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer des Verbandes in Rostock.

Andere Städte machen es bereits vor: In Mainz etwa können sich Geimpfte und Genesene unter Vorlage ihres Nachweises ein Bändchen abholen und damit am selben Tag in mehrere Geschäfte gehen. Das mehrfache Hervorkramen von Zertifikat und Ausweis entfällt. Konkrete Pläne für eine Umsetzung in MV gibt es laut Teetz noch nicht, aber erste Überlegungen.

Umsatzrückgang von knapp 31 Prozent

Bund und Länder hatten sich in der vergangenen Woche auf eine bundesweit einheitliche 2G-Regel im Einzelhandel geeinigt. Einkaufen darf laut dieser nur noch, wer vollständig geimpft ist oder in den vergangenen sechs Monaten eine Corona-Infektion durchgemacht hat. Die entsprechenden Nachweise müssen vor dem Eintritt ins Geschäft kontrolliert werden. Ausnahmen gibt es für Waren des täglichen Bedarfs.

Der Kommentar unserer Autorin zum Thema: Bändchen als 2G-Nachweis im Einzelhandel: MV sollte schnell nachziehen

Für Elektronikhändler Medimax – ansässig in Stralsund und Gägelow bei Wismar – seien besonders diese kaum nachvollziehbar: „Für uns ist schwer verständlich, nach welchen Kriterien die Sortimente ausgesucht wurden, die zum täglichen Bedarf zählen“, teilt Karl Trautmann vom Vorstand mit. Auch an der Regel selbst übt er Kritik: Während einige Menschen die Häuser nun gar nicht mehr betreten dürften, steige der organisatorische Aufwand für alle Mitarbeitenden. 2G wirke sich schon jetzt negativ auf die Umsätze der Märkte aus.

Komplett neu ist die Regelung in MV dabei nicht: Sie galt zuvor bereits in Regionen, die drei Tage lang in Folge rot auf der Corona-Warnkarte des Landes waren. Die Auswirkungen der Maßnahme waren schon vor dem zweiten Advent nicht nur hierzulande sichtbar: In der Woche davor ist der Umsatz im Einzelhandel von Hamburg, Schleswig-Holstein und MV im Vergleich zu 2019 um knapp 31 Prozent zurückgegangen. Das geht aus einer Erhebung des Handelsverbandes Nord hervor. 177 Geschäfte in MV wurden dafür abgefragt.

Kunden halten sich an Regeln

Dass es momentan viel ruhiger ist, bestätigt auch Dietlind Jahn vom „Strandgut“ in Stralsund. In ihrem Laden gibt es Dekoration aus Strandgut, Schmuckzubehör und Selbstgemachtes. Trotz der Umstände findet sie aber etwas Positives: „Viele halten sich vorbildlich an die Regeln und zeigen bereits unaufgefordert ihre Nachweise vor“, berichtet sie.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Modehändler Jens Krafczyk aus Greifswald versucht, optimistisch zu bleiben: „Im Vergleich zum vergangenen Jahr machen wir aktuell mehr Umsatz“, sagt er. 2020 sei das Geschäft bereits ab Anfang November schlecht gelaufen – mit der Schließung der Gastronomie. Ab Mitte Dezember sei dann schließlich auch der Einzelhandel dicht gewesen. Es könne also nur besser werden.

Von Pauline Rabe