Rostock

Die Schweriner Landesregierung zieht im Kampf gegen Corona erneut die Notbremse: Ab Samstag gilt in fast allen Freizeit- und Kulturbereichen die 2G-Regel, sobald die Corona-Ampel in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt drei Tage lang „orange“ leuchtet.

Das teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag im Anschluss an eine Sondersitzung des Kabinetts mit. Die Grenzwerte für die Warnstufen werden gesenkt – sie treten also früher in Kraft als bisher.

Schwerin bereits über neuem Grenzwert

Derzeit ist nur die Landeshauptstadt Schwerin betroffen. Die Hansestadt Rostock und der Kreis Vorpommern-Rügen liegen knapp unter dem neuen Grenzwert von sieben Krankenhaus-Einweisungen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Die Beschränkungen gelten unter anderem für die Innengastronomie, Bibliotheken, Kinos, Museen, Innenbereiche von Zoos, Discos, Konzerte, Spaßbäder, Fitnessstudios und den Erwachsenensport (Profis und Amateure).

Draußen ändert sich nichts

An Innenveranstaltungen dürfen nur noch maximal 1250 Personen teilnehmen, also halb so viele wie bisher. Bei Außenveranstaltungen, wie etwa Heimspielen des FC Hansa Rostock, ändert sich nichts.

Besonders hart trifft es die Gastronomie: Bisher gab es bei 2G nicht so strenge Regeln wie bei 3G. Das soll künftig wegfallen. Auch im Restaurant gelten demnach die Maskenpflicht und strenge Abstandsregeln, außer am eigenen Tisch.

Maximal enttäuscht

„Wir sind maximal enttäuscht“, sagte Lars Schwarz, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV. Schon jetzt würden reihenweise bereits gebuchte Veranstaltungen, wie etwa Weihnachtsfeiern, abgesagt.

„Die Handelnden im Bund und im Land haben versagt“, wirft Schwarz der Politik vor. „Sie haben den erneuten Anstieg der Corona-Zahlen viel zu lange laufen lassen und falsche Signale an die Bevölkerung gesandt, die Pandemie sei quasi vorüber.“ Die fatale Wirkung sei gewesen, dass die Menschen nicht mehr so achtsam seien.

Stars werden nicht mehr kommen

Auch die Veranstaltungsbranche ist stärker betroffen als andere: „1250 Besucher sind verdammt wenig. Stars wie Matthias Reim werden bei solchen Zahlen nicht mehr kommen“, glaubt Frank Holle, Geschäftsführer des Rostocker Veranstalters Goliath.

Die Politik der Landesregierung ziele in Wahrheit darauf ab, Veranstaltungen möglichst unattraktiv zu machen, ohne sie tatsächlich zu verbieten. Gleichzeitig könnten weiterhin mehr als 20 000 Zuschauer zu Hansa-Spielen kommen. „Das ist für mich maximal unverständlich“, so Holle.

Tourismus und Handel nicht betroffen

Der Übernachtungstourismus kommt dagegen ungeschoren davon: Für die Beherbergungsbetriebe gilt nach Informationen von Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, weiterhin 3G. Ebenso für Hotelrestaurants, wenn dort ausschließlich Hotelgäste essen. „Das finden wir gut, mit 3G sind wir gut durch Sommer und Herbst gekommen“, meint Woitendorf.

Auch der Handel ist von den Verschärfungen ausgenommen. Das beruhigt allerdings Kay-Uwe Teetz vom Handelsverband Nord nicht wirklich: „Wir werden trotzdem betroffen sein, denn aufgrund der Regelungen werden weniger Kunden in die Innenstädte kommen.“

Verschärft werde die Situation noch durch die drastischen Aufrufe des Robert Koch-Instituts, zu Hause zu bleiben. „Bei einer Impfquote von 65 Prozent sind zwar zwei Drittel der Kunden nicht von den Verschärfungen erfasst. Aber jetzt im Weihnachtsgeschäft tut jeder Kunde weh, der nicht kommt“, so Teetz.

