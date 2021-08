2G oder 3G? Das sagen Veranstalter in MV zur neuen Debatte um Corona-Impfung

Rostock

Die Sommersaison neigt sich dem Ende zu und die Inzidenzen im Land steigen: Veranstalter im Land stehen vor der Frage, wie zukünftig mit Ungeimpften umgegangen werden soll – wird weiterhin auf das Modell „3G – Geimpft, genesen, getestet“ gesetzt oder reicht ein Test allein bald nicht mehr aus? „Das ist ein sehr sensibles und schwieriges Thema, das in der Branche heiß diskutiert und uns noch beschäftigen wird“, sagt Frank Holle, Geschäftsführer der „Goliath Show & Promotion“ in Rostock.

Auch sein Unternehmen habe bereits darüber debattiert. Noch stehe aber kein rechtlicher Rahmen dafür fest. „Viele fragen, was mit den Rechten der Ungeimpften ist. Da muss man aber auch fragen, was mit den Rechten der Geimpften ist – die wollen auch wieder an Veranstaltungen teilnehmen können“, so Holle, der für die Wintersaison schwarz sieht. Eine 2G-Regelung könnte eine Möglichkeit sein, überhaupt was machen zu können. „Die Veranstaltungen sind für uns kein Hobby – da hängen Existenzen dran“, sagt der Geschäftsmann.

Durchimpfung notwendig

Auch Rostocks Stadthallenchefin Petra Burmeister sieht die Debatte darüber noch nicht als beendet an. „Wenn das eine Maßnahme ist, die greift, ist sie zwar nachteilig und auch diskussionswürdig, aber ich finde den Weg auch nicht verkehrt“, sagt sie. Der solidarische Gedanke spiele eine große Rolle – die Durchimpfung müsse erzielt werden, um endlich zur Normalität zurückzukehren.“ Veranlassen will und kann Burmeister das 2G-Modell jedoch nicht – bei der Stadthalle gibt es derzeit keine entsprechenden Gespräche. „Wir halten uns an die Verordnungen und können nicht privatrechtlich entscheiden, wie etwa ein Fußballklub.“

Umfrage: Fänden Sie es richtig, wenn nur noch Geimpfte oder Genesene Zugang zu Veranstaltungen hätten?

Hansa setzt auf „3G“

Mitvorangetrieben hatte die Diskussion unter anderem der 1. FC Köln. Der Fußball-Bundesligist möchte Tickets nur noch an geimpfte oder genesene Erwachsene vergeben. Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf fordert eine einheitliche 2G-Regelung für den künftigen Besuch in Fußballstadien ohne Kapazitätsgrenzen mit einem Sonderrecht für Kinder und Jugendliche. Ein 2G-Modell ist beim F.C. Hansa Rostock nicht vorgesehen – gerade auch, weil bisher nicht jeder die Chance hatte, sich impfen zu lassen. „Wir wollen unser 3G-Konzept so lange wie möglich aufrecht halten“, betont Vorstand Robert Marien. Der Verein wolle kein Druck ausüben, die Entscheidung, sich impfen zu lassen, müsse jeder allein treffen. „Bis jetzt sind diese Tests kostenfrei. Es wird aber sicherlich darauf hinauslaufen, dass die Tests irgendwann auch kostenpflichtig werden.“

Verzichten auf Abstandsregeln wichtig

Nach Angaben von Jens Michow, Präsident des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, sei es für die Branche nicht die „beste aller Lösungen“, nur noch geimpften und genesenen Menschen Eintritt zu Großveranstaltungen zu gewähren. Sie sei suboptimal, da damit auf 50 Prozent des Publikums verzichtet werden müsste. „Aber es ist ein Weg, um endlich herauszufinden, was zukünftig überhaupt noch möglich ist.“ Das Wichtigste für die Branche sei, bei Konzerten und Veranstaltungen auf Abstandsregeln und Einlassbeschränkungen verzichten zu können.

Rainer Lemmer, Vorsitzender des Landesverbandes für Clubs und Livespielstätten MV, betont, dass sich die Klubs an die gesetzlichen Vorschriften halten werden. „Wenn das 3G-Modell gilt, versuchen wir, allen in diesem Rahmen einen schönen und sicheren Abend zu gewährleisten“, sagt er. „Wenn die Vorschriften sich verschärfen auf 2G, dann werden wir auch das umsetzen.“

Gesetzliche Bestimmungen umsetzen

Torsten Below, Technischer Betriebsleiter der Sport- und Kongresshalle Schwerin, betont ebenfalls, sich an die gesetzlichen Vorschriften halten zu wollen. Eine 2G-Debatte habe es im Haus noch nicht gegeben. Ähnlich sieht das bei den Festspielen MV aus. Derzeit konzentriere man sich auf das Ende der Sommersaison, wie es danach weitergehe, hänge von den Landesverordnungen ab.

Von Katharina Ahlers