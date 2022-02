Rostock/Schwerin

Volksfeststimmung kann bald wieder in Sportarenen in MV einziehen. Ab 4. März dürfen bei Großveranstaltungen im Freien 75, in Hallen 60 Prozent der Kapazitäten ausgelastet sein – maximal aber 25 000 und 6000 Besucher. Bei großen Sportvereinen in MV kommt unterschiedlich gut an, was Bund und Länder beschlossen haben.

Gut 21 000 Fans und damit mehr als doppelt so viele wie zuletzt gegen Werder Bremen darf Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock dann wieder zu Heimspielen ins Ostseestadion lassen. Am 11. März kommt Holstein Kiel. „Es ist richtig und wichtig – nicht nur für Hansa, den Sport und viele andere Bereiche des Lebens – , dass nun endlich Öffnungsschritte erfolgen und den Menschen wieder ein Stück Normalität und Freiheit zurückgegeben wird“, erklärt Robert Marien, Vorstandschef des FC Hansa.

Kommentar: Ist Corona etwa vorbei?

Hansa Rostock hätte gern schon früher mehr Zuschauer

Marien hatte kürzlich sogar mit juristischen Schritten gegen die Landesregierung gedroht, wenn eine Öffnung für Fans ausbleiben sollte. Viele Fußballfans wünschen sich sicher einen früheren Termin.

Da führt laut Landesregierung aber kein Weg hin. Es werde „kein Spielraum für ein Vorziehen der Termine der bundesweiten Lockerungsschritte“ gesehen, sagt Frauke Hilgemann, Staatssekretärin im Schweriner Gesundheitsministerium. Bund und Länder hätten sich bewusst um einheitliche Lockerung bemüht. Was nicht ganz stimmt, weil etwa Schleswig-Holstein früher öffnet. Hilgemann verweist auf die aktuell hohen Corona-Zahlen in MV. „Hinzu kommt, dass nach den Winterferien mit einem zusätzlichen Anstieg der Fälle gerechnet werden muss.“

Staatskanzlei-Chef hält am Öffnungstermin fest

Auch Patrick Dahlemann, Chef der Staatskanzlei, sieht keinen Spielraum. Der Termin 4. März sei festgelegt. „MV hält sich an den Beschluss“, so Dahlemann. „Sollten andere Länder hier wieder vorpreschen, habe ich dafür null Verständnis.“

Kritisch sieht Hansa-Boss Marien, dass die 21 000 Fans weiterhin nur mit 2G-plus-Regel ins Stadion dürfen, Ungeimpfte also draußen bleiben müssen. 3G wäre besser, so Marien, „um niemanden ausgrenzen zu müssen und alle Fans wieder im Stadion haben zu können“. Den Aufwand für mehr Kontrollen betreibe der Verein allerdings gern. 2G plus bleibt zunächst, heißt es aus der Staatskanzlei. Man sei aber mit dem FC Hansa Rostock im Gespräch.

Empor und Seawolves: Mehr Fans sind wichtig

Gute Laune verbreitet die Öffnung der Arenen für mehr Fans bei anderen Profi-Vereinen. „Das ist positiv“, sagt Tobias Woitendorf, Chef des Handball-Zweitligisten HC Empor Rostock. Mehr Fans zu Heimspielen seien wichtig – „für die Bindung und die Wirtschaftlichkeit“. Empor hat am 4. März den HC Elbflorenz aus Dresden in der Stadthalle zu Gast. Rund 2600 Fans dürfen dann dabei sein.

„60 Prozent – das ist ein Schritt in die richtige Richtung, Richtung Normalität“, erklärt André Jürgens, Chef der Zweitliga-Basketballer Rostock Seawolves. „Die Fans an sich machen viel her.“ Dies gelte umso mehr, als bald die Playoff-Spiele um den Aufstieg in die Bundesliga anstehen. Jürgens und auch Woitendorf halten eine 2G-plus-Regel in der Halle für einen guten Kompromiss.

Von Frank Pubantz