Rostock

Nach dem Bund-Länder-Gipfel am Donnerstag arbeitet die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern daran, das neue Regelwerk auch hierzulande umzusetzen.

Demnach wird künftig über ein Stufenmodell der Hospitalisierungsrate bestimmt, welche Corona-Maßnahmen gelten. Die OZ erklärt, wann das eingeführt wird und welche Veränderungen das für unser Land bedeutet.

Wann tritt das neue Stufenmodell in MV in Kraft?

Im Laufe der kommenden Woche. Am Dienstag will sich die Landesregierung beraten, wie die neuen Regeln in der Corona-Ampel für MV umgesetzt werden sollen. Laut Regierungssprecher Andreas Timm werde man sich dabei wohl am Bund-Länder-Beschluss orientieren.

Das bedeutet, bei einer Hospitalisierungsrate von drei gilt flächendeckend 2G, ab einem Wert von sechs gilt 2Gplus. Das heißt auch Geimpfte und Genesene brauchen dann zusätzlich einen negativen Coronatest, um Zugang zu bestimmten Orten oder Veranstaltungen zu bekommen. Sobald das neue Infektionsschutzgesetz im Bund nächste Woche in Kraft getreten ist, können die Verordnungen aus MV folgen.

Haben wir dann sofort flächendeckend 2G?

Wahrscheinlich ja. Stand Freitag liegt MV bei einer Hospitalisierungsrate von 5,5. Bliebe es dabei, gilt ab Verkündung der Verordnung Ende nächster Woche sofort überall 2G. Klettert der Wert noch weiter über sechs, gilt sogar 2Gplus.

Welche Einrichtungen sind betroffen?

Die Landesregierung schreibt auf ihrer Internetseite von Veranstaltungen, Kultur, Freizeit, Hotels, Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen. Genaue Einzelheiten sollen am Dienstag geklärt werden. Die derzeit noch geltende 2G-Regelung wird aber wohl ausgeweitet. Wo alles 2Gplus gilt, muss ebenfalls noch beraten werden. Am Arbeitsplatz und in Bus und Bahn soll dann 3G gelten. Wer mitfahren will, muss also genesen, geimpft oder getestet sein.

Was gilt, bis das neue Modell in Kraft tritt?

Bis dahin regelt die bisherige Corona-Ampel die Maßnahmen, die sich nach dem Infektionsgeschehen in den Landkreisen richtet. Bleibt eine Region drei Tage in Folge in der Warnstufe Orange, wird 2G eingeführt.

Von Alexander Müller