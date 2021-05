3 Landkreise ohne neue Corona-Fälle – MV-Inzidenz sinkt auf unter 40

Rostock

Bei den Coronazahlen setzt sich der Abwärtstrend am Pfingstsonntag fort: Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete 1667 Menschen, die derzeit mit Corona infiziert sind, das sind 81 weniger als am Vortag. 27 Menschen wurden seit gestern positiv auf das Virus getestet. Von ihnen stammen 14 aus Vorpommern-Greifswald, fünf aus der Hansestadt Rostock, vier aus dem Landkreis Rostock, drei aus Ludwigslust-Parchim und einer aus Schwerin. In Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Rügen und der Mecklenburgischen Seenplatte gab es keine neuen Fälle.

Aktuell müssen 179 Menschen im Krankenhaus behandelt werden, davon 54 auf der Intensivstation.

Zum Vergleich: Am vorherigen Sonntag (16. Mai) gab es in MV 2327 Infizierte, von denen 234 im Krankenhaus behandelt werden mussten und 62 auf der Intensivstation lagen. Der Inzidenzwert des Landes lag bei 58,0 und damit unter dem Bundesdurchschnitt von 83,1.

Inzidenzwert in MV liegt unter 40

Aktuell liegt der Inzidenzwert in Mecklenburg-Vorpommern bei 39,7. Beim Bundesdurchschnitt rechnet der Lagus mit den Inzidenzwerten vom Vortag, da lag MV bei 40,9, was immer noch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 64,5 liegt. Damit liegt MV an dritter Stelle, niedrigere Inzidenzen können aktuell Schleswig-Holstein und Hamburg vorweisen.

Dennoch schwankt der Inzidenzwert im Bundesland erheblich: Den niedrigsten Wert erreicht Vorpommern-Rügen, wo auf 100 000 Einwohner gerechnet 14,7 Fälle kommen (in der Vorwoche waren es 26,7), den höchsten Wert verzeichnet Vorpommern-Greifswald mit einer Inzidenz von 62,4 (Vorwoche 74,7). Die stärkste positive Veränderung beim Inzidenzwert zeigt sich an der Mecklenburgischen Seenplatte: Dort lag der Wert am 16. Mai bei 81,8, heute bei 48.

Ein neuer Todesfall in Zusammenhang mit Corona

Seit gestern starb ein weiterer Mensch in Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenhang mit dem Coronavirus, er oder sie stammte aus dem Landkreis Rostock. Damit gibt es in MV mittlerweile 1109 Todesfälle.

