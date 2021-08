Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Sonntag 30 neue Corona-Infektionen in MV gemeldet – etwas weniger als eine Woche zuvor. Die Inzidenz im Land steigt somit leicht. Die meisten Fälle sind zum Ende der Woche erneut in Rostock aufgetreten. Die Stadt hat landesweit die höchste Inzidenz.