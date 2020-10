Schwerin

Die Feiern zum 30-jährigen Einheitsjubiläum sind in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr coronabedingt kleiner ausgefallen als sonst üblich.

So wurde in der Landeshauptstadt Schwerin der Tag der Einheit am Samstag mit einem Festakt im Mecklenburgischen Staatstheater begangen, zu dem nur wenig mehr als 100 Menschen geladen waren.

Vor dem Theater gab es einen „Markt der Demokratie“. In Rostock waren Bürger unter anderem zum gemeinsamen Singen in den weitläufigen Iga-Park eingeladen.

Wismar hatte schon am Freitagabend mit einer Multimedia-Show am Rathaus an die vergangenen 30 Jahre erinnert. In Neubrandenburg sollte es ein Festkonzert zum Nationalfeiertag geben.

Schwesig zieht positive Bilanz zur Entwicklung

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD), die am Sonnabend in Potsdam an der bundesweiten Einheitsfeier teilnahm, hatte bereits am Vortag bei einem Empfang in Schwerin die Leistungen der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern gewürdigt und eine positive Bilanz der Entwicklung des Landes gezogen. Mecklenburg-Vorpommern sei ein beliebtes Land – zum Leben, Arbeiten und Urlaubmachen. Seine Bewohner könnten stolz auf das Erreichte sein und auch mit großer Zuversicht die Zukunft blicken, betonte Schwesig vor rund 150 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Ehrenamt.

Eingeschränkte Feiern zum 30-jährigen Jubiläum

Wegen der Corona-Schutzvorkehrungen waren die Feiern zum 30-jährigen Jubiläum der Wiedervereinigung und der Neugründung des Landes eingeschränkt und der für Mitte September geplante Mecklenburg-Vorpommern-Tag abgesagt worden. Dieser solle nun vom 4. bis 6. Juni 2021 nachgeholt werden, erklärte Schwesig.

