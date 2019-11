Rostock

Die Demonstrationen in den Wochen des Umbruchs im Herbst 1989 sind DDR-weit von neuen Losungen geprägt. Im September gehen im Süden der DDR, in Leipzig, die ersten Menschen auf die Straße. Viele folgen Anfang Oktober in weiteren Städten, unter anderem in Dresden, Magdeburg, Potsdam, Karl-Marx-Stadt...