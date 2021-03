Rostock

Nach fast 30 gemeinsamen Jahren ist das Verhältnis offenbar zerrüttet. Die Ostseestadion GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des FC Hansa Rostock, und der langjährige Stadion-Caterer w.Holz GmbH liegen im Clinch, in dem längst die Anwälte das Wort haben.

In einer gerichtlichen Auseinandersetzung (Streitwert: knapp 2,8 Millionen Euro) geht es um eine vorfristige Beendigung des gemeinsamen Vertrages und um Provisionszahlungen. Nach einem erstinstanzlichen Urteil läuft derzeit das Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht (OLG) Rostock. Ein Verhandlungstermin ist noch nicht angesetzt.

Vor dem Landgericht Rostock ist die Ostseestadion GmbH (OSG), deren Geschäftsführer Hansas Vorstandschef Robert Marien ist, mit dem Ansinnen gescheitert, den bis zum 30. Juni 2027 datierten Pachtvertrag mit der w.Holz GmbH vorzeitig zu beenden. Die Klage sei in der Hauptsache abgewiesen worden, weil der Richter keinen wichtigen Kündigungsgrund gesehen habe, teilte das Landgericht mit.

Teilerfolg für Stadiongesellschaft

In der ersten Instanz gab es aber auch einen Teilerfolg für die OSG: Das Gericht entschied, dass der Stadion-Caterer Provisionszahlungen in Höhe von 50 600 Euro an die OSG leisten muss. Gegen das Urteil aus dem vergangenen Herbst sind beide Parteien in Berufung gegangen. Das teilte OLG-Sprecherin Hansje Eidam auf OZ-Anfrage mit. Die mündliche Verhandlung soll in wenigen Wochen stattfinden.

Seit 1992 war das Rostocker Catering-Unternehmen Premiumpartner des Vereins. Firmengründer Wolfgang Holz – er verstarb im November 2007 – gehörte bis zu seinem Tod mehr als ein Jahrzehnt lang Hansas Aufsichtsrat an. Als Stellvertreter des Vorsitzenden Prof. Horst Klinkmann war er einer der einflussreichsten Männer im Klub.

Wichtiger und zuverlässiger Sponsor und Partner

Der Unternehmer sei „immer ein wichtiger und zuverlässiger Sponsor und Partner des Vereins, auf den der FC Hansa auch in sportlich und finanziell schwierigen Zeiten bauen konnte“, hieß es in einer Mitteilung des damaligen Bundesligisten zum Tod des Großgastronomen, der leidenschaftlicher Hansa-Anhänger, Sponsor und mächtiger Strippenzieher war.

Wolfgang Holz wirkte um die Jahrtausendwende entscheidend am Neubau des Ostseestadions mit, an dessen Planung und Umsetzung er maßgeblichen Anteil hatte. Bis heute befindet sich der Sitz des Unternehmens in der Fußballarena in der Rostocker Kopernikusstraße und damit unter einem Dach mit der Geschäftsstelle des FC Hansa. Doch zwischen beiden Seiten knirscht es seit längerem vernehmbar. „Zum genauen Grund des gerichtsanhängigen Verfahrens werden wir uns aus Verschwiegenheitsgründen nicht äußern“, teilte Hansa auf Anfrage mit. Auch die w.Holz GmbH äußerte sich nicht.

Hansa-Fan und einflussreicher Macher Wolfgang Holz war leidenschaftlicher Hansa-Fan, erfolgreicher Großgastronom und ein wichtiger Geldgeber des Klubs. Als starker Mann im Hintergrund war der Aufsichtsratsvize, der 1991 Vereinsmitglied wurde, ein einflussreicher Macher im Hintergrund. 1990 hatte sich der Rostocker mit einem Imbiss selbstständig gemacht. Später sanierte der gelernte Maschinenbauschlosser den Teepott in Warnemünde, brachte den Umbau des Ostseestadions und die Sanierung des Neptunwerft-Areals mit auf den Weg. Er starb am 18. November 2007 im Alter von nur 53 Jahren. Zur Trauerfeier kamen 800 Gäste in den VIP-Bereich des Ostseestadions.

Der mit 23 Millionen Euro verschuldete und durch die Corona-Krise zusätzlich schwer getroffene Drittligist will sich innerhalb des Konzerns, zu dem neben der Ostseestadion GmbH auch der eingetragene Verein (e.V.) FC Hansa Rostock und die Profi-Spielbetriebsgesellschaft gehören, neu aufstellen, um die Erlössituation zu verbessern.

Im Sommer 2020 hatte sich Hansa mittels einer Sonderkündigung bereits vom langjährigen Vermarkter Infront getrennt, um sich selbst zu vermarkten. Infront bezweifelt die Rechtmäßigkeit der Kündigung. Ursprünglich war die Kooperation bis zum 30. Juni 2030 vereinbart.

Von Sönke Fröbe