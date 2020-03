30 Jahre SPD in MV: „Die Volkspartei wird weiter gebraucht“

Güstrow

Willy Brandt lächelt in den Saal. Ein Foto aus dem Wahlkampf zur ersten freien Volkskammerwahl 1990 hat die MV-SPD zum 30. Geburtstag groß in den Saal des Güstrower Bürgerhauses gehängt. Auch Harald Ringstorff, der spätere Ministerpräsident, ist auf dem Schwarz-Weiß-Foto. Er blickt grimmig.

Der reale Ringstorff, mittlerweile 80, sitzt im Saal. Herzlich begrüßt er Helmut Holter (66, Linke), seinen einstigen Vize-Regierungschef der ersten rot-roten Koalition in Deutschland. Rund 300 Gäste sind gekommen, um an die Anfänge der SPD zu erinnern.

SPD-Vorgänger SDP gründete sich im Oktober 1989

Die Geschichte der SPD im Nordosten war wechselvoll. Nach Gründung des Vorgängers SDP in Schwante ( Brandenburg) am 7. Oktober 1989, folgte der in Rostock einen Tag später. Dabei waren 30 Personen, darunter Ringstorff. Am 9. Oktober habe die SED eine Gründung in Wismar unterbunden; der Termin wurde auf den 17. Oktober verschoben. Später folgten andere Städte, Ende November Schwerin.

„Eine Zeit voller Aufbruchstimmung“, erinnert sich Gottfried Timm (63), 1998 bis 2006 Innenminister des Landes. Er kam damals vom Neuen Forum. „Wir waren der Meinung, dass wir Parteistrukturen brauchen, um erfolgreich zu sein“, so Timm. Daher habe in Neubrandenburg zunächst die SDP mitgegründet. Am 9. März 1990 schließlich gründete sich die Nordost-SPD im Güstrower Schloss. Ringstorff wurde erster Vorsitzender.

Ex-Ministerin Keler : „1990 war eine bewegte Zeit“

„Eine bewegte Zeit“, sagt Sigrid Keler (77), die 1990 in Ribnitz in die SPD eintrat, 1996 bis 2008 Finanzministerin war. Blicke sie heute auf das Land, seien sie stolz über das Geleistete. Aber auch traurig, weil viel Pessimismus herrsche. „Es gibt keine einfachen Antworten für komplexe Themen“, so Keler.

Warum sie in die SPD eintraten? Keler und Timm antworten in gleicher weise: Die alten DDR-Blockparteien seien für sie nicht infrage gekommen. „Blockpartei“ klingt dabei wie ein Unwort. Den aktuellen Aufschwung seiner Partei bundesweit mache er an den neuen Vorsitzenden, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans fest, so Timm.

Manches Mitglied zog es erst später zur SPD

Gut 3000 Mitglieder hat die SPD in MV heute. Das mit dem Schwung der neuen Bundesspitze sieht Stefan Sternberg (35), Landrat von Ludwigslust-Parchim, anders. Esken und Walter-Borjans „müssen sich erst noch beweisen“, sagt er. Seit neun Jahren ist Sternberg in der SPD, mittlerweile Vize-Landeschef. „Der Landesvorstand ist bunt“, sagt er. Eine Mischung aller Bevölkerungsschichten.

Von der Basis in den Landtag kam Ralf Mucha (57) aus Rostock. Zunächst habe er parteilos für die SPD im Ortsbeirat gesessen. Erst vor 20 Jahren folgte der Eintritt. Weil die Partei für das stehe, was er in der Gesellschaft umsetzen wolle: „Gute Arbeit, gute Löhne, gute Renten.“

SPD feiert bei Rotlicht ihre DNA – „Solidarität“

Rot leuchtet der Güstrower Bürgersaal. Manuela Schwesig (45), seit 2017 SPD-Landeschefin und Ministerpräsidentin, hält eine mahnende Rede. Die Partei stehe bis heute in der Verantwortung der friedlichen Revolution. „Die Verantwortung nehmen wir gern an.“ Es gelte, die erkämpfte Freiheit zu verteidigen.

Schwesig reist durch die SPD-Geschichte. Von Niederlagen 1990 zu Wahlsiegen 1998 bis 2016. Zuletzt der Erfolg mit Erwin Sellering, SPD- und Regierungschef in MV bis 2017. „Seit 30 Jahre steht die SPD in MV für Verantwortungsbewusstsein und Verlässlichkeit“, so Schwesig. Sie sei sicher: Die „Volkspartei SPD“ habe eine gute Zukunft und werde weiter gebraucht. Gottfried Timm ist wichtig: „Die SPD hat eine DNA – Solidarität.“

Per Videobotschaft grüßt Hans-Jochen Vogel (94), 1990 SPD-Chef in der BRD, nach Güstrow. Die Demokratie sei heute schweren Angriffe ausgesetzt. „Die Demokratie ist schweren Angriffen ausgesetzt“, so Vogel. Das könne am besten die SPD.

