Rostock

„Der Umbruch war extrem.“ So erinnert sich der Stralsunder Fotograf Stefan Sauer an die Wende 1989 und die Jahre danach. 30 Jahre Deutsche Einheit veranlassten ihn dazu, sich seine alten Fotos anzusehen. Was er entdeckte, waren Zeichen des Wandels, die er fast vergessen hatte.

„Ich wusste ja nicht, ob das, was ich auf meinen Bildern festhalte, später mal wichtig wird“, erzählt der Fotograf. Er habe sich einfach seine Kamera geschnappt und sei durch die Straßen gezogen, um den Umbruch in dieser Zeit einzufangen. Damals war Fotografieren noch sein Hobby, erst 1994 machte er seine Leidenschaft zum Beruf.

Sozialistische Zeit im Wandel

Herausgekommen sind Fotos von verfallenen Häusern Stralsunds, von Aufbauarbeiten, von A-20-Gegnern auf den Straßen Greifswalds oder auch von Besuchen Helmut Kohls, Angela Merkels sowie Prinz Charles’ in MV. Die Fotografien zeigen sowohl Überbleibsel der sozialistischen Zeit als auch die Veränderungen durch die deutsche Einheit. Auch heute knipst Sauer noch Relikte der DDR, wenn sie ihm vor die Linse kommen.

Für die OSTESEE-ZEITUNG präsentiert der Fotograf Stefan Sauer seine Aufnahmen aus einem Jahrzehnt des Wandels.

Von Maria Baumgärtel