Rostock

Der Tag der Deutschen Einheit ist etwas Besonderes in der Geschichte unseres Landes, auch wenn für viele der Tages des Mauerfalls, der 9. November 1989, der emotionsstärkere Tag auf dem Weg zur Einheit beider Staaten ist, der ehemaligen BRD und der DDR.

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie, aber auch der Konflikt auf der weltpolitischen Bühne zwischen Russland und den USA, der durch den Streit der Weltmächte um den Weiterbau der russischen Gas-Pipeline Nordstream 2 bis nach Mecklenburg-Vorpommern reicht, überschattet den Jahrestag, der es verdient hätte, größer begangen zu werden.

Wiedervereinigung ist ein Glücksfall der Geschichte

Bei allen Problemen und berechtigter Kritik: Die Wiedervereinigung ist ein Glücksfall der Geschichte, der besonders den Menschen in Ostdeutschland mit ihren Protesten für Freiheit und Demokratie zu verdanken ist. Sie sichert Frieden in Europa, Freiheit und Wohlstand.

Der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik wurde vor 30 Jahren nicht auf Augenhöhe vollzogen. Viele Menschen fühlen sich als Verlierer eines Prozesses, den sie sich so sehr herbeigesehnt hatten und für den sie auf die Straße gegangen sind.

Die Probleme heute: Geringere Löhne, weniger Rente als in Schleswig-Holstein oder im Saarland. Kaum „Ossis“ in Führungspositionen von Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Das ist nach 30 Jahren Einheit unerträglich und führt dazu, dass Menschen die Demokratie anzweifeln oder sich radikalen Parteien zuwenden.

Die unterschiedlichen Lebensläufe in Deutschland, in Ost und West, Süd und Nord, sind kein Nachteil. Sie machen die Vielfalt unseres Landes aus. Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern und den anderen ostdeutschen Bundesländern können stolz auf sich sein und das auch selbstbewusst zeigen. Auch wenn die MV Werften und Aida-Cruises coronabedingt in einer wirtschaftlichen Krise stecken, sind sie aber auch ein Symbol für die Kraft und Kreativität, die in MV stecken.

Bitte auf Augenhöhe!

Vielversprechende Wirtschaftsansiedlungen wie Nordex, Liebherr, Centogene und viele mehr zeigen, was noch geht. Und es geht noch viel mehr. Aber bitte auf Augenhöhe!

„Mama und Papa erzählen mal wieder von früher“, denkt sich so mancher Teenager bei den Wende-Diskussionen in der Familie. Für die meisten Schüler und Studenten ist der Ost-West-Diskurs ihrer Eltern und Großeltern schon ein Stück Geschichtsbewältigung. Sie genießen die zahllosen Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten im In- und Ausland. Unsere Kinder und Enkel werden die Wiedervereinigung vollenden.

Von Andreas Ebel