30 Jahre nach Mauerfall: Wismar und Stralsund haben Deutschlands schönste Innenstädte

Einzelhandel, Gastronomie, einzigartiges Ambiente: 30 Jahre nach dem Mauerfall haben sich viele Innenstädte in Mecklenburg-Vorpommern richtig schick herausgeputzt. Es seien „lebendige, attraktive und leicht zu erreichende Ortskerne“ entstanden, betont der Geschäftsführer des Einzelhandelsverbands Nord in Rostock, Kay-Uwe Teetz.

Und: Die Innenstädte im Nordosten seien „zukunfts- und wettbewerbsfähig auch in Zeiten des wachsenden Online-Handels“.

Innenstädte in MV attraktiver als in anderen Bundesländern

Eine Studie untermauert diese Einschätzung: Demnach bewerten Anwohner und Besucher die Innenstädte von MV deutlich attraktiver als in anderen Bundesländern. Das geht aus einer Untersuchung des Instituts für Handelsforschung Köln (IFH) hervor. Konkret: Die Befragten geben den Innenstädten von Greifswald, Rostock, Stralsund und Wismar im Durchschnitt die Note 2,3 – bundesweit erreichen alle 116 untersuchten Innenstädte einen Gesamtdurchschnitt von 2,6. Zwei Hansestädte aus MV liegen in ihren Kategorien sogar ganz vorn: Wismar und Stralsund.

60 000 Passanten befragt Für die Untersuchung „Vitale Innenstädte“ wurden im Jahr 2018 knapp 60 000 Passanten deutschlandweit in 116 Städten unterschiedlicher Ortsgröße interviewt, wie sie die jeweils besuchte Innenstadt bewerten und was ihnen dabei wichtig ist. Die Passantenwurden etwa befragt nach ihrem Einkaufsverhalten, der Bewertung des Gastronomie-Angebots, Erreichbarkeit der Innenstädte und ihrem Onlineshopping-Verhalten.

Zwei Milliarden Euro in Sanierung von Stralsund investiert

Die Entwicklung der Stralsunder Altstadt sei „für uns die schönste Bestätigung, alles richtig gemacht zu haben“, betont Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU). Im Jahr 1989 sei die Altstadt „kaum mehr als ein Meer von Ruinen“ gewesen. Doch sie sei „nach und nach wie Phönix aus der Asche“ gestiegen. Seit 2002 gehört die Stralsunder Altstadt zum Unesco-Weltkulturerbe und verzeichnet „jährlich steigende Gästezahlen“.

In der IFH-Studie bekam Stralsund in der Kategorie der Städte 50 000 bis 100 000 Einwohner die besten Noten deutschlandweit. Badrow: „Investitionen von mehr als zwei Milliarden Euro in die Stadtsanierung – nicht zu vergessen die vielen Millionen an privaten Mitteln – zeigen, dass wir von Anfang an überzeugt von der Wiedergeburt unserer wunderbaren Altstadt waren.“

Weltkulturerbe hat Wismar Schub gegeben

Auch die Wismarer Innenstadt – Bundessiegerin bei den Städten bis 50 000 Einwohner – habe sich „in den vergangenen 30 Jahren sehr gut entwickelt“, sagt Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD). Viele Menschen hätten sich dafür engagiert, „ganz besonders natürlich private Geschäftsinhaber und Eigentümer“. Die Attraktivität der Altstadt sei „ein großes Pfund, mit dem wir wuchern können“. Dass Wismar im Jahr 2002 Unesco-Weltkulturerbe wurde, habe „einen enormen Schub gegeben“, erklärt Beyer. Dadurch sei die Stadt auch international bekannter geworden.

Auch Rostock und Greifswald schneiden gut ab

Auf vorderen Plätzen landeten auch die Hansestädte Rostock und Greifswald. Das gute Abschneiden Greifswalds bestätige, „dass wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen Weg sind“, teilt die Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg ( IHK) mit. Man wisse aber auch, dass es „in vielen Punkten noch Potenziale gebe, etwa bei der Erreichbarkeit der Innenstadt oder den Vertriebskanälen der Händler.

Dass man sich nicht „auf den guten Ergebnissen ausruhen“ dürfe, bekräftigt auch Gerlinde Müller vom Rostocker Amt für Stadtplanung. Beispiele für Verbesserungsmöglichkeiten seien Themen wie Sonderparkgenehmigungen für Unternehmen, die in der Rostocker Innenstadt ansässig sind, eine einheitliche City-Card oder die Akzeptanz von Kreditkarten.

Von Axel Meyer