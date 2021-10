300 neue Corona-Infektionen in MV: Inzidenz nähert sich der 100er-Marke

Rostock

300 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Freitag in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet – 38 Fälle mehr als einen Tag zuvor. Dort hatte die Behörde nur 262 neue Ansteckungen registriert. Die Inzidenz im Land steigt demnach weiter: um 7,2 auf einen Wert von 94,2. Die Inzidenz nähert sich der 100er-Marke.

Ein weiterer Mensch ist im Zusammenhang mit der Pandemie in MV gestorben. Die Zahl der Personen, die mit oder an einer Corona-Erkrankung gestorben sind, steigt damit auf 1244. Der Todesfall wurde im Landkreis Vorpommern-Greifswald registriert.

Hier gab es am Freitag die meisten Neuansteckungen

Die meisten neuen Infektionen (+62) wurden am Freitag im Landkreis Vorpommern-Rügen gemeldet, gefolgt von der Mecklenburgischen Seenplatte mit 52 weiteren Fällen. 38 neue Corona-Ansteckungen wurden in der Hansestadt Rostock registriert, 33 in Vorpommern-Greifswald. Jeweils 31 weitere Infektionen sind in Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim aufgetreten. 30 neue Fälle meldet der Landkreis Rostock. Die wenigsten Fälle (+23) meldet erneut Schwerin.

80 Menschen in MV befinden sich aktuell im Krankenhaus, vier Personen mehr im Vergleich zum Vortag. Die Inzidenz der Hospitalisierungen – das Leitkriterium für die Ampelstufen – sinkt dennoch leicht: um 0,1 auf 2,2. 17 Menschen werden aktuell auf einer Intensivstation behandelt, drei Personen mehr im Vergleich zu Donnerstag. Die ITS-Auslastung steigt um 0,5 auf 3 Prozent.

Alle Regionen von MV sind auf der risikogewichteten Stufenkarte des Landes weiter gelb eingefärbt. Heißt: Dort herrscht ein niedrigen Infektionsgeschehen.

Von OZ/pr