Nach den umfangreichen Polizeikontrollen in MV vom Wochenende ist erneut eine Diskussion um den Umgang mit Tagesausflüglern in MV entbrannt. Auf der Insel Usedom und im Ostseebad Boltenhagen (Nordwestmecklenburg) hatte die Polizei wegen des Ansturms die Zufahrten kontrolliert und zahlreiche Auswärtige zurückgewiesen. In Kühlungsborn (Landkreis Rostock) wurde eine Freiluft-Tanzveranstaltung gestoppt.

Innenminister Torsten Renz (CDU) sagt dazu: „Die Ergebnisse der Kontrollen zeigen deutlich, dass die Maßnahmen richtig und notwendig sind. Gemeinsam mit den Kommunen zeigen wir damit, dass erkannte Verstöße weiterhin konsequent verfolgt werden.“ Jeder sollte sich an die Corona-Beschränkungen halten: „Auch wenn das schöne Wetter lockt, müssen Abstandsregeln, Masken-Tragepflicht und alle anderen Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie eingehalten werden.“

Laut Ministerium wurden am Wochenende insgesamt 2945 Fahrzeuge an den Landesgrenzen kontrolliert; 514 davon wurden abgewiesen. 488 Verstöße wurden festgestellt und 336 Ordnungswidrigkeitsanzeigen aufgenommen. 540 Beamte waren im Einsatz.

Fingerspitzengefühl auf beiden Seiten

Der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, ist zwiegespalten: „Das Bedürfnis der Menschen, am ersten richtig schönen Wochenende des Jahres nach dem langen Lockdown wieder mal das Meer zu sehen, ist nachvollziehbar. Aber die geltenden Regeln sind einzuhalten. Jeder kann sich darüber informieren, was in der aktuellen Pandemie-Lage erlaubt ist und was nicht.“ Innerhalb von MV dürfe jeder ans Meer fahren – aber eben nicht aus allen Kreisen zu allen Zielen.

Um Konflikte zwischen Polizei und Tagesausflügler zu vermeiden, rät Woitendorf zu Fingerspitzengefühl auf beiden Seiten – auch mit Blick auf das nächste Wochenende, das möglicherweise noch schöner wird. „Unser Ziel bleibt es, die Inzidenz dauerhaft so zu senken, dass wir möglichst bald wieder stufenweise in den Tourismus einsteigen können.“ Davon würden auch die Tagesausflügler aus dem eigenen Land profitieren, die jetzt noch zurückstecken müssen.

Linke: Bloß kein Leichtsinn

Die Vorsitzende der Linksfraktion im Schweriner Landtag, Simone Oldenburg, stellt sich dagegen hinter die scharfen Maßnahmen: „Die Corona-Krise erlaubt kein leichtsinniges oder fahrlässiges Verhalten. Die Gefahr ist noch nicht gebannt – insbesondere für Hochrisikogebiete. Die Reisebeschränkungen für Auswärtige sind vernünftig, das Virus darf nicht herumreisen.“

Alle, die sich aus anderen Ländern auf den Weg machen, müssten sich vorher kundig machen, ob und welche Beschränkungen gelten, sagt auch Oldenburg. „Die Polizei und die Ordnungskräfte setzen lediglich geltendes Recht durch. Dafür verdienen sie Unterstützung und keine Beschimpfung.“

Auch die Bürgermeisterin der Kaiserbäder auf Usedom, Laura Isabelle Marisken (parteilos), meint: „Vor den Polizeikontrollen waren hier Menschenmassen. Die Kontrolle der Inselzufahrten halte ich für sinnvoll und richtig.“ Marisken weiter: „Wir haben einen sehr hohen Inzidenzwert, und auch wenn ich die Menschen verstehen kann, die unsere tolle Insel besuchen möchten: Es ist derzeit einfach nicht der richtige Augenblick.“

Kein Verständnis bei der AfD

Der Landesvorsitzende der AfD, Leif-Erik Holm, sieht das völlig anders: „Ich habe kein Verständnis, wenn sogar Mecklenburgern und Vorpommern die Fahrt an die landeseigene Küste verwehrt wird, wie in Vorpommern-Greifswald geschehen.“ Das sei kontraproduktiv, gerade wenn man monatelang de facto nur die eigenen vier Wände von innen gesehen habe. Die Politik müsse aufpassen, dass sie den Bogen nicht überspannt, so Holm.

„Ich halte es mit den Experten, die zu Recht darauf hinweisen, dass wir mit dem Virus leben lernen müssen. Also, lasst die Menschen die Frühlingsluft genießen. Wir können uns nicht dauerhaft einbunkern.“ Er selbst sei am Wochenende mit seinen Kindern an der Ostsee gewesen. Die Ausflügler hätten sich sehr vernünftig verhalten. „Es muss doch möglich sein, in Corona-Zeiten auch mal an der frischen Luft unterwegs zu sein. Die Ansteckungen finden in aller Regel in engen geschlossenen Räumen statt und nicht draußen im frischen Ostseewind“, meint Holm.

FDP: Polizisten werden anderswo gebraucht

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Hagen Reinhold kann mit den Kontrollen leben: „Ich finde sie nicht so problematisch wie das harte Vorgehen gegen Zweitwohnungs- und Ferienhausbesitzer im ersten Lockdown.“ Dennoch stelle sich die Frage, ob die mehr als 500 beteiligten Polizisten nicht woanders hätten sinnvoller eingesetzt werden können, zumal die Strände in MV immer noch recht leer seien.

