Stralsund/Wismar.

Bis auf 33 Grad im Schatten sollen die Temperaturen in Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag klettern. Heißer war es in diesem Jahr an der Küste noch nicht. Ist den Mädchen und Jungen an den Schulen da noch zuzumuten, am Unterricht teilzunehmen?

Ein Gerücht macht die Runde

In Stralsund machte am frühen Morgen ein Gerücht die Runde, dass es hitzefrei geben könnte. Das konnten Schulleiter dann allerdings nicht bestätigen. Regina Landt vom Schulzentrum am Sund erklärte, dass sie bis mindestes 10 Uhr abwarten und dann die Bedingungen in den Schulgebäuden bewerten werde.

Kühle Räume im Hansa-Gymnasium

Aus dem Hansa-Gymnasium in Stralsund hieß es, dass es in dem alten Gebäude auch bei hohen Außentemperaturen relativ kühl bleibe. An der Regionalen Schule „Adolph Diesterweg“ allerdings wird tatsächlich darüber nachgedacht, den Nachmittags-Unterricht zu verkürzen. Schulleiter Gero Schwedhelm erklärte, dass das relativ moderne Gebäude mit viel Glas sich bei starker Sonneneinstrahlung sehr stark aufheize. „Es gab schon einmal Situationen, da hatten wir hier in den Fluren um die 50 Grad.“

In Wismar gibt es selten hitzefrei

„Wir regeln das intern und entscheiden jeden Tag neu“, erklärt Ingrid Nowak, Pädagogische Leiterin der Freien Schule Wismar. Für die Grundschüler und Kinder der Orientierungsstufe sei aber in jedem Fall eine Betreuung gewährleistet. „Bei uns werden bei Bedarf die Unterrichtsstunden verkürzt und die Pausen verlängert“, erläutert sie das Konzept.

In Rostock ergibt sich ein ähnliches Bild. Auch am Innerstädtischen Gymnasium in Rostock gibt es zumindest am heutigen Donnerstag kein hitzefrei.

Früher bei 28 Grad im Schatten hitzefrei

Aber wann darf ein Schulleiter überhaupt den Unterricht wegen zu hoher Temperaturen ausfallen lassen? Zu DDR-Zeiten galt: Wenn die Temperatur um 10 Uhr 28 Grad im Schatten erreicht hat, ist hitzefrei. Viele Schüler hatten an Tagen, an denen mit derartigen Temperaturen zu rechnen war, sogar mitunter ein eigenes Thermometer in der Tasche.

Heute hohe Hürden

Heute sind die Hürden für Unterrichtsausfall bei Hitze wesentlich höher. Auf der Webseite des Schulamtes Greifswald heißt es dazu, dass der Schulleiter bei zu hohen Innentemperaturen erst prüfen muss, ob der Unterricht in kühlere Räume verlegt oder sogar nach draußen verlegt werden kann. Ein nächster Schritt wäre die Verkürzung von Unterrichtsstunden, damit die Verkürzung des Unterrichtstages nicht zu Lasten einzelner Fächer geht. Erst wenn das nicht mehr organisierbar ist, darf nach der dritten Unterrichtsstunde hitzefrei gegeben werden. Die Grundschule am Ploggensee in Grevesmühlen gibt ebenfalls kein hitzefrei und verweist aufs Bildungsministerium. Auf dessen Internetseite steht, dass „Grundschüler sowie Schüler an Förderschulen nur mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten vor Ablauf der regulären Unterrichtszeit aus der Aufsicht der Schule entlassen werden können“.

Jens-Peter Woldt und Manuela Wilk