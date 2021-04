Rostock

Leichtes Durchatmen nach kritischen Tagen: 334 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Donnerstag in MV gemeldet – und damit deutlich weniger als am Vortag (- 241) und auch 93 weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Die Landes-Inzidenz sank erstmals seit Tagen wieder: um 9,1 Fälle pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen – auf den neuen Wert 149,0.

Drei Menschen sind seit Mittwoch im Land im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben. Damit gibt es nun offiziell 921 Corona-Todesfälle in MV.

Meiste Neuansteckungen in Ludwigslust-Parchim

Die meisten neuen Ansteckungen (+68) wurden am Donnerstag in Ludwigslust-Parchim gemeldet. Die Inzidenz fiel dort dennoch um 1,4 auf den Wert 175,2. Höher liegen die Inzidenzen nur in Vorpommern-Greifswald und im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Vorpommern-Greifswald sank allerdings wieder unter die kritische Marke von 200 und liegt nun bei 189,7 (-28,4) – 36 neue Fälle wurden hier gemeldet. 56 neue Fälle wurden an der Mecklenburgischen Seenplatte bekannt. Dort sank die Inzidenz um 17,8 Fälle auf nun 179,0.

Vorpommern-Rügen hat mit 92,1 landesweiten Bestwert

Vorpommern-Rügen bleibt die einzige Region unter der Inzidenz 100, ab der grundsätzlich die Corona-Notbremse gezogen werden soll. Bei 38 neuen Fällen sank der Wert um 4 auf 92,1.

Die wenigsten Neuansteckungen wurden mit 14 in Schwerin gemeldet. Dort sank die Inzidenz um 4,2 auf 176,7. Die Hansestadt Rostock – noch vor gut einem Monat bei einer Inzidenz unter 20 – liegt nun bei 132,9 (+3,4), der Landkreis Rostock fast gleichauf bei 132,5 (-9,3). In Nordwestmecklenburg sank der Wert auf 111,9 (-2,5).

35 430 Infizierte seit Beginn der Pandemie

Insgesamt 4235 Menschen in MV sind aktuell mit Corona infiziert, 104 mehr als einen Tag zuvor. 285 Personen (+8) befinden sich im Krankenhaus, 70 (-4) liegen auf einer Intensivstation. 35 430 Menschen haben sich seit Ausbruch der Pandemie in MV mit dem Virus angesteckt. 30 274 gelten mittlerweile als genesen.

Nach Lagus-Angaben wurden im Nordosten bislang 368 770 Corona-Schutzimpfungen verabreicht. 271 858 Menschen erhielten eine erste Impfdosis, 96 912 auch die notwendige zweite.

Von OZ/al