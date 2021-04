Rostock

341 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Freitag in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet (Stand: 16.24 Uhr) – 34 Fälle weniger als eine Woche zuvor. Am vergangenen Freitag hatte die Behörde 375 neue Ansteckungen registriert.

Drei Menschen starben seit Donnerstag in Zusammenhang mit der Pandemie. Damit gibt es bislang 998 Corona-Tote in MV. Die meisten Neuansteckungen gab es am Freitag im Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 64 registrierten Fällen. Im Ludwigslust-Parchim ist die Inzidenz im Landesvergleich mit 200,2 am höchsten. Die niedrigste Inzidenz hat aktuell der Landkreis Rostock mit 82,0. Auch der Landkreis Vorpommern-Rügen und die Hansestadt Rostock liegen unter der kritischen Marke von 100.

Landes-Inzidenz sinkt – weniger Menschen im Krankenhaus

Die Landes-Inzidenz sinkt zum Wochenende weiter – um 1,9 auf 121,0. Die Situation in den Kliniken bleibt angespannt. 311 Patienten werden aktuell in einem Krankenhaus behandelt, das sind 20 weniger als am Vortag. 89 Covid-Patienten liegen auf einer Intensivstation, drei weniger als am Vortag.

40 285 Menschen in MV haben sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie mit dem Virus angesteckt. 34 834 gelten mittlerweile als genesen.

Laut Lagus haben bislang 464478 Menschen die erste Impfung gegen Corona erhalten, das entspricht einem Anteil von 28,88 Prozent der Bevölkerung, 109 955 Menschen haben die zweite Impfung bekommen – 6,84 Prozent. Im bundesweiten Vergleich liegt MV damit auf dem zweiten Rang hinter dem Saarland (29,8). Der Bundesdurchschnitt beträgt aktuell 26,9.

Von OZ