Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Montag 35 neue Corona-Fälle in MV gemeldet – etwas mehr als eine Woche zuvor. Die Inzidenz im Land sinkt dennoch leicht. Mehr Menschen befinden sich zu Wochenbeginn im Krankenhaus. Ein weiterer ist im Zusammenhang mit der Pandemie gestorben.

35 neue Corona-Infektionen am Montag in MV: Ein weiterer Todesfall

Covid-19 - 35 neue Corona-Infektionen am Montag in MV: Ein weiterer Todesfall

Covid-19 - 35 neue Corona-Infektionen am Montag in MV: Ein weiterer Todesfall