Eine der wichtigsten Parkmöglichkeiten in Rostocks Innenstadt macht bald dicht: die Tiefgarage in der Langen Straße. Den meisten Dauerparkern konnte von der Wiro eine Alternative in der Nähe angeboten werden. Dennoch werden ab Mai Hunderte Stellplätze für Tagesparker fehlen. Das wird vor allem in den Geschäften zu spüren sein.