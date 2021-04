Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind zum Mittwoch 373 neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden, das meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock (Stand: 16.38 Uhr). Das sind 79 Fälle weniger als am Mittwoch vor einer Woche, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, sank von 138,4 deutlich auf 132,3.

Die höchste Inzidenz mit Abstand hat aktuell der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 227,6. Dort gab es einen Ausbruch in einer Fahrzeugfabrik mit bislang knapp 200 positiven Fällen. Den niedrigsten Inzidenz-Wert hat weiterhin der Landkreis Vorpommern-Rügen mit 93.

Am Mittwoch vor einer Woche hatte der landesweite Inzidenz-Wert 138 betragen. Die Zahl der in MV an oder mit Corona gestorbenen Menschen gab das Lagus mit 985 an , das sind fünf mehr als am Vortag.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich laut Gesundheitsbehörde nachgewiesenermaßen 39 671 Menschen in MV mit Sars-CoV-2 infiziert; 34 212 von ihnen gelten inzwischen als genesen. In den Kliniken des Landes wurden laut Behörde mit Stand Mittwoch 337 Corona-Patienten behandelt, 90 auf Intensivstationen. Das waren einer mehr beziehungsweise einer weniger als am Dienstag.

Von OZ