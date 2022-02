Tagesreport - 3776 neue Corona-Fälle am Donnerstag in MV: Land rutscht in Warnstufe Rot

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Donnerstag 3776 neue Corona-Infektionen in MV gemeldet – etwas weniger als eine Woche zuvor. Die Inzidenz im Land sinkt leicht. Dafür steigt aber die Hospitalisierungsrate und das über den kritischen Wert von 9.