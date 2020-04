38 Jahre vor Corona: Als Vorpommern schon einmal eine Sperrzone war

Vorpommern

Keine Touristen im Ort und Reisebeschränkungen – was derzeit in der Corona-Krise gilt, kennen die älteren Vorpommern. In den ersten Monaten des Jahres 1982 wütete an der Küste die Maul- und Klauenseuche (MKS) in Rinderbeständen.

Orte wurden gesperrt, Reisen war unmöglich, Tanzveranstaltungen und Theateraufführungen wurden untersagt, Züge hielten in Sperrzonen nicht. Im Ringen um die großen Rinderbestände wurden die in der DDR flächendeckend geimpften Tiere und die im Umkreis noch einmal gegen die Viruskrankheit geimpft.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Seuchenzug dauerte bis zum Dezember

Betroffen waren ab März die zum Bezirk Rostock gehörenden Kreise Ribnitz-Damgarten, Stralsund, Grimmen, Greifswald, Wolgast und Anklam (Bezirk Neubrandenburg). Der Seuchenzug war erst Ende 1982 beendet. Im September gab es noch einen Fall in Groß Schoritz ( Rügen), ebenfalls im September und zuletzt im Dezember in Born.

Während so ein Seuchenzug heute die Medien beherrschen würde, erschienen in der OZ Stralsund beispielsweise im März/April nur mehr oder weniger kurze Artikel, keine Geschichten über betroffene Bauern und Bürger. Über Probleme in der Republik wurde allgemein ungern berichtet.

Tierexport war für DDR wichtig

Am 13./14. März erfolgte der erste MKS-Ausbruch in Murchin im Kreis Anklam. Der Ministerrat der DDR zog noch im gleichen Monat nach weiteren Fällen die Oberhoheit über die Bekämpfung an sich. Der Export von Tieren und Tierprodukten waren für den ökonomisch auf Talfahrt befindlichen Arbeiter- und Bauernstaat eine Devisenquelle, dafür ist Vertrauen der Kunden wichtig.

Ein zentraler Seuchenstab wurde eingerichtet. Berlin verordnete am 24. März unter anderem das Verbot von Besuchsreisen und Sperrzonen. Es gab bis zum 6. April weitere Einschränkungen seitens der Kreise. Die Fernstraße (jetzt Bundesstraße 105) wurde nach einem Seuchenausbruch bei Karnin gesperrt, Velgast und die kreisfreie Stadt Stralsund Teile der Sperrzone. Große Feierlichkeiten wurden verschoben. Der aus Barth stammende Michael Brümmel erinnert sich, dass wegen der MKS seine Jugendweihe nicht Ostern, sondern erst am 22. Mai stattfinden konnten.

„ Ostern ohne Mutti“ in der Fleischerwiese

Noch im März 1982 erkrankten im Kreis Greifswald zwei Bullen in einem Stall bei Kemnitz. Greifswalder Studenten durften deshalb über Ostern (9. bis 12. April) nicht nach Hause fahren. Im Wohnheimkomplex Fleischerwiese wurde ausgiebig „ Ostern ohne Mutti“ gefeiert, erinnern sich Zeitzeugen.

In viele Länder Europas wurde in der DDR-Impfstoff aus der Produktion der Forschungsanstalt für Tierseuchen „Friedrich Loeffler“ auf der Insel Riems im Greifswalder Bodden exportiert, hier die Produktion von Vakzinen (Impfstoffe aus lebendigen oder abgetöteten Erregern) in einer Roller-Anlage. Die Seuche 1982 ging mutmaßlich vom Riems aus (siehe Info-Kasten unten). Quelle: Jürgen Fensch

Die Sperrungen konnten kuriose Folgen haben. „Ich wollte meine Freundin Ostern in Anklam besuchen, die dort das große Schulpraktikum absolvierte“, erzählt Stefan Grohmann. Auf dem Bahnhof Greifswald wurde ihm gesagt, dass er nach Anklam fahren könne. Das tat Grohmann, durfte den Bahnhof der Peenestadt aber nicht verlassen.

Der erfahrenste Seuchenkommissar Europas im Einsatz

In Greifswald amtierte Gustav Seils als Kreistierarzt. Er hat in seiner Dienstzeit von 1959 bis 1999 ungefähr 100 MKS-Ausbrüche erlebt. Bei rund 80 war er für die Bekämpfung zuständig, so oft wie wohl kein anderer Tierarzt in Europa.

Man habe den Kemnitzer Stall abgesperrt, den Bestand „durchseuchen“ lassen und nachgeimpft, erzählt er. Die Mitarbeiter lebten während der Sperrzeit in Wohnwagen. Wenn alle Tiere gesund waren, wurde der Stall gereinigt und durch eine Spezialfirma desinfiziert.

Übertreibung im Kreis Wolgast

„Die Absperrung muss so groß wie nötig und so klein wie möglich sein“, nennt Seils seine Maxime. Darum hält er die damals vom Amtstierarzt des Kreises Wolgast verfügte Sperrung von Lassan für eine Übertreibung, die nur Ärger mit der Bevölkerung verursachte. In der Nähe der Kleinstadt war die Seuche ausgebrochen.

Gustav Seils zeigt ein Hinweisschild aus DDR-Zeiten. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Um Bestände zu schützen, wurden um große Anlagen Zäune gezogen, so um die 4000er-Milchviehanlage Bandelin. Für die Produktion von Seuchenmatten verwendete der Vater des Vargatzers Thomas Hase Säcke. Über die Peene, damals Grenze zum Kreis Anklam, durften die Bürger des Kreises Greifswald nicht. Darum mussten die Kinder aus Breechen nun in Bandelin, statt in Greifswald zur Schule gehen.

Seuchenkommissar in Reinberg

Der Süden und die Mitte Vorpommerns hatten mehr Glück als der Norden. „Es gab in meiner Zeit einige Ausbrüche der Maul- und Klauenseuche in Nachbarorten, 1982 aber nicht“, sagt der Grammendorfer Wolfhard Molkentin. Damals sei seines Wissens die 2000-Rinder-Anlage in Oberhinrichshagen betroffen gewesen, erzählt der spätere Grimmer Landrat. Ein anderer Grammendorfer, der Tierarzt Eberhard Bohm, war ganz exponiert als Seuchenkommissar dabei.

Nordvorpommerns Landrat Wolfhard Molkentin stellte 2001 eine Broschüre mit einem Informationsblatt zur Maul- und Klauenseuche vor. Quelle: OZ-Archiv

„Ich war in Reinberg, wohnte in einem Zimmer. Wir kamen dort drei/vier Wochen nicht raus“, erzählt der Veterinär. Mit Schlagbäumen sei die Sperrung erfolgte, wer diese durchquerte beziehungsweise umging, musste bleiben. Ein Lehrer sei in den Ort für den Unterricht gekommen, um Unterricht zu gewährleisten. „Weil die vielen zur Verfügung stehenden Eier Reinberg nicht verlassen durften, aßen wir oft Eier“, erinnert sich der Tierarzt. Briefe habe er gebügelt, um Viren zu töten.

Fahrten in die Kreisstadt verboten

Am 24. April wurden erste Lockerungen verfügt. Jetzt waren nur noch die Kreise Ribnitz-Damgarten und Stralsund – dessen Bürger nicht in ihre Kreisstadt durften – sowie die F 105 gesperrt. Nach Einschätzung von Gustav Seils sind etwa sechs Wochen vom Ausbruch bis zur Freigabe normal.

Industriemäßige Produktion Das Volkseigene Gut (VEG) Zingst, zog insgesamt etwa 16 000 Jungrinder auf, andere Quellen nennen sogar 20 000. Dafür wurden Kälber gekauft und großgezogen. Die Jungrinderwurden nach Erreichen der Geschlechtsreife künstlich besamt und trächtig an Milchviehanlagen verkauft. Zur Produktionsvereinigung Jungrinderaufzucht gehörten Stallanlagen in Born, im Zingster Ortsteil Müggenburg, in Prerow, Born, Dierhagen und Klockenhagen. In Wiek gab es eine kleine Anlage. Die Landwirtschaft wurde industriemäßig in großen Einheiten nach dem Vorbild der Kombinate betrieben. Die strohlose Haltung so vieler Rinder erschwerte die MKS-Bekämpfung. Laut dem erfahrenen Seuchenbekämpfer Gustav Seils lässt sich Gülle sehr schlecht desinfizieren, deshalb kam es erneut zu Ausbrüchen, wenn die MKS schon besiegt schien.

Born blieb bis zum Juli gesperrt

Besonders lange wütete die MKS auf dem Darß. Am 18. Juni 1982 hob das Ministerium für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft die Seuchensperren für Wiek und Prerow auf. Nur noch die Gemeinde Born, der zugehörige Zeltplatz und die Jugendherberge Horst blieben zu. „Born war vom 1. April bis zum 5. Juli gesperrt“, erzählt der Borner Gerd Scharmberg. Im Jungrinderstall mit 7000 Tieren, der größte des Volkseigenen Gutes Zingst (siehe Info-Kasten), war die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen.

SED-Chef Erich Honecker (2. v. l.) besuchte 1972 die Jungrinderanlage in Born Quelle: Rainer Schulz

„Unser Wehrführer Ernst Michaelis arbeitete auf dem Gut, er rief uns am Morgen zusammen“, erzählt Scharmberg. Die Feuerwehr sperrte den Ort ab, eine Art Seuchenmatte aus Sägespänen und Formalin wurde Richtung Wiek eingerichtet. Am 2. April erfolgte gemeinsam mit der Polizei die Einrichtung eines Kontrollpunktes Richtung Ahrenshoop.

Jugendherberge blieb noch länger geschlossen

„Wir haben auch ein Stasi-Fahrzeug innen und außen mit Formalin abgesprüht“, erinnert sich Scharmberg. Der Feuerwehrmann stand später mit einem Kollegen 12 -Stunden-Wachen an der zum Sperrgebiet gehörenden Jugendherberge Ibenhorst. Dort wohnten die Arbeiter, die unter anderem die Anlage desinfizierten. Nach der Aufhebung der Sperrung für den Ort blieb die Jugendherberge noch etwa zwei Wochen zur Desinfizierung geschlossen.

Uta Fechner, damals 17, hat als Lehrling die ganzen drei Monate bis zum 30. Juni, in der Borner Anlage verbracht. Eher zufällig, eigentlich war die Berufsschule Bergen dran. Weil dort die Heizung streikte, fuhren die Lehrlinge, alles Mädchen, mit dem Schichtbus von ihrem Wohnheim nach Born. „Wir waren in der Anlage etwa 50 Leute, das war ziemlich gruselig“, erzählt Fechner. Matratzen wurden im Massenquartier Foyer ausgelegt.

Es gab sogar Bananen

Wer ein Büro hatte, legte sich dort schlafen oder suchte andere Möglichkeiten. Die Lehrlinge funktionierten Regale zu Doppelstockbetten um. Dann wurden Bauwagen ebenso wie Waschmachinen und Schleudern gebracht. „Die Versorgung war super, es gab Bananen und Erdbeeren und Dinge, die ich noch nicht kannte“, erzählt Uta Fechner. „Wir konnten zwar Post empfangen, aber nicht einmal ein Brief gelangte hinaus und unsere Angehörigen hatten in der Regel kein Telefon, das war hart.“

Seuche 1982 ging vom Riems aus Der Greifswalder Medizinprofessor Friedrich Loeffler (1852 bis 1915) ist einer der Begründer der Virologie und beschrieb mit Paul Frosch als Erster das Maul- und Klauenseuche-Virus. Er entwickelte das erste Schutzserum gegen die hoch ansteckende Viruserkrankung von Klauentieren wie Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen. Loeffler gründete 1910 das heute nach ihm benannte Institut auf dem Riems, der ersten virologischen Forschungsstätte der Welt. In der DDR wurden hier auch Vakzine für eine flächendeckende Impfung gegen die MKS produziert. Die Seuchenhygiene auf dem Riems war mangelhaft, in den 1970er-Jahren wurden viele MKS-Ausbrüche, vor allem in Schweinebeständen, auf die Impfstoffproduktion zurückgeführt. Als Ursache der Erkrankungen der Rinderbestände in Vorpommern 1982 wurden zunächst Fahrzeuge, Personen oder Luftströmungen aus Polen oder Dänemark angenommen. Das Ministerium für Staatssicherheit untersuchte die Vorfälle. Die Stasi kam zu dem Schluss, dass die MKS-Ausbrüche höchstwahrscheinlich auf das Loeffler-Institut zurückzuführen seien. Der zu DDR-Zeiten streng geheime Bericht vom 28. März ist in dem Buch „Das Friedrich-Loeffler-Institut 1910–2010 / 100 Jahre Forschung für die Tiergesundheit“ von Anette Hinz-Wessels und Jens Thiel abgedruckt. Demnach hatten die Riemser Ende Februar 150 Schweine mit einer 1981/82 produzierten Versuchsvakzine gegen den Erregersubtyp O1 geimpft. Am 3. und 4. März wurden diese Tiere mit aktiven Viren geimpft. Alle Schweine erkrankten, weil die Schutzimpfung unwirksam war. Der O1-Erreger gelangte über die Atemluft der Schweine wegen der unzureichenden Abluftfilterung oder Exkremente über das instabile Abwassersystem in den Bodden. Die Ausbruchsorte lagen in einem Halbkreis von 20 bis 40 Kilometer um die Insel. Eine Einschleppung aus Polen, wie zunächst vermutet, sei auszuschließen, so das MfS. Gegen O1 stand in der DDR kein wirksamer Impfstoff zur Verfügung. Nach Auskunft des damals amtierenden Greifswalder Amtstierarztes Gustav Seils wurde dieser dann aus der Sowjetunion eingeführt. Die Stasi hielt es für erforderlich, dass Impfstoffversuche künftig mit maximal 20 Tieren und bei geeigneter Witterung durchgeführt würden. Bei den im März herrschenden Bedingungen gab es besonders häufig MKS-Ausbrüche. Ferner heißt es, dass die Versuchsdurchführung „in gesicherten wissenschaftlichen Einrichtungen der sozialistischen Länder“ geprüft werden könnte.

Sehr belastend sei die Tötung von sehr kranken Tieren gewesen, deren Klauen betroffen waren und die nicht mehr aufstehen konnten. In Ermangelung von Bolzenschussgeräten erfolgte sie mit dem Vorschlaghammer. Die Kadaver wurden im Heubergeraum gelagert. Mit einer Raupe seien für diese Gruben geschaffen worden, die dann mit Desinfektionsmitteln bedeckt wurden, erinnert sich Gerd Scharmberg.

Müggenburg für Zingster verboten

Nein, eine Prämie für drei Monate im Ausnahmezustand mit Zehn-Stunden-Schichten habe es nicht gegeben, so Uta Fechner. Und die 300 Überstunden bekam sie erst, nachdem der Vater sich einschaltete.

Nur noch Ruinen erinnern heute an die Jungrinderaufzucht in Müggenburg Quelle: N. Böttger

Im Juni war die Halbinsel Zingst wieder seuchenfrei

Briefe durften die Zingster verschicken, aber keine Päckchen oder Pakete. Inge Grunewald konnte ihrem Sohn darum nicht die fehlenden Sachen schicken, als dieser nach einigem Hin und Her doch zur Volksmarine nach Stralsund eingezogen wurde. „Das haben dann Verwandte von Rostock aus erledigt.“

Am 28. Mai wurden die Sperrung der Halbinsel Zingst und die teilweise Sperrung der Fernstraße 105, aufgehoben. Dann war nur noch der Bereich zwischen Prerow und Born Sperrzone.

Lesen Sie auch:

Von Eckhard Oberdörfer