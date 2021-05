381 neue Corona-Fälle in MV: In einem Landkreis steigt die Inzidenz deutlich

Rostock

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern ist am Dienstag weiter gesunken. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen lag bei 105,7 , wie aus Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock zu den Corona-Neuinfektionen hervorgeht (Stand: 4. Mai, 16.20 Uhr). Am Dienstag vor einer Woche hatte der Wert noch bei 138,7 gelegen.

Innerhalb eines Tages kamen am Dienstag 381 neue Infektionen hinzu, das sind 204 weniger als vor einer Woche. Da gab es allerdings mit 585 neu registrierten Fällen aufgrund des Corona-Ausbruchs in einem Fahrzeugwerk in Lübtheen einen neuen Tagesrekord. Die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Menschen stieg um 2 auf 1011.

Die meisten Neuinfektionen meldet der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 89 Fällen, gefolgt von der Mecklenburgischen Seenplatte (75) und Vorpommern-Greifwald (69). Die höchste Inzidenz hat der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 153. Nur in einer Region ist die Inzidenz gestiegen und zwar deutlich – an der Mecklenburgischen Seenplatte kletterte der Wert binnen eines Tages von 101,5 auf 120,5. Erst am Dienstag hatte der Landkreis seine strengen Einreiseregeln für Besucher und Tagestouristen aus MV gelockert.

In den Landkreisen Vorpommern-Rügen, Rostock und der Hansestadt Rostock liegt die Inzidenz weiterhin stabil unter der kritischen Marke von 100.

In Kliniken lagen wegen Covid-19 am Dienstag den Angaben nach 309 Corona-Patienten – 3 mehr als am Vortag. 86 Menschen werden auf der Intensivstation behandelt, einer mehr als am Montag.

Die Impfkampagne schreitet weiter voran: Am Montag wurden insgesamt 10572 Menschen gegen Corona geimpft. 2412 davon erhielten bereits die zweite Spritze. Der Großteil, 7637 Menschen, erhielten in den Impfzentren des Landes die Impfung. Die Quote der immmunisierten Einwohner liegt damit in MV bei 30,7.

Von OZ