382 neue Corona-Fälle am Dienstag in MV: Mehr Menschen im Krankenhaus

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Dienstag 382 neue Corona-Infektionen in MV gemeldet – etwas weniger als eine Woche zuvor. Die Landes-Inzidenz sinkt demnach leicht. Dennoch liegen mehr Menschen als am Montag in den Krankenhäusern des Landes. Sechs Personen sind gestorben.