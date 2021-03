383 Corona-Fälle am Donnerstag in MV: Landes-Inzidenz nähert sich 100

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Donnerstag 383 neue Corona-Infektionen in MV gemeldet – mehr als doppelt so viele als eine Woche zuvor. Die Landes-Inzidenz steigt deutlich. Und auch in der Vorzeigestadt Rostock nähert sich der Wert einer kritischen Marke.