Die Sieben-Tage-Inzidenz neuer Corona-Infektionen in MV steigt weiter und ist deutlich höher als vor einer Woche. Die Hospitalisierungsrate sinkt hingegen unter den kritischen Wert 9. Dennoch gelten ab Montag landesweit wieder strengere Regeln.

392 neue Corona-Fälle am Sonntag in MV: Warnampel im Land nicht mehr rot

