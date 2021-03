395 Corona-Infektionen am Dienstag in MV: Fast 100 Fälle aus einem Kreis

Rostock

395 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag in MV gemeldet – 144 Fälle mehr als eine Woche zuvor. Dort waren 251 Infektionen gemeldet worden. Drei Menschen sind seit Montag im Land an oder mit einer Covid-Erkrankung gestorben. Damit gibt es bislang 835 Corona-Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie in MV.

Die meisten neuen Ansteckungen (+96) wurden am Dienstag aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim gemeldet. Die Inzidenz steigt dort deutlich auf 130,8. 82 neue Corona-Fälle wurden im Nachbarkreis, der Mecklenburgischen Seenplatte gemeldet. Die Inzidenz steigt in dem Kreis ebenfalls deutlich: auf 76,7. 55 neue Infektionen wurden in Nordwestmecklenburg registriert. Die Inzidenz steigt auf 97,9 und liegt damit nur knapp unter der kritischen 100er-Marke.

Vorpommern-Greifswald drei Tage über 100er-Marke

52 Corona-Infektionen wurden am Dienstag in Vorpommern-Greifswald gemeldet. Die Inzidenz liegt dort nun drei Tage über 100 (104,8). 49 neue Fälle wurden im Landkreis Rostock bekannt. Die Inzidenz sinkt leicht auf 76,5. 25 Fälle wurden in Vorpommern-Rügen registriert, dicht gefolgt von der Landeshauptstadt Schwerin mit 22 Fällen. Die Inzidenz beider steigt leicht.

Die wenigsten Fälle (+14) wurden am Dienstag erneut aus der Hansestadt Rostock gemeldet. Die Inzidenz steigt dort leicht auf 26,3.

Landes-Inzidenz steigt weiter: auf 79,8

Die Landes-Inzidenz steigt derweil weiter – um 5,8 auf einen Wert von 79,8. Aktuell sind 2475 Menschen in MV mit Corona infiziert, 249 mehr als einen Tag zuvor. 234 (-1) liegen im Krankenhaus. 61 von ihnen werden auf einer Intensivstation behandelt, genauso viele wie am Montag.

28486 Menschen haben sich seit Ausbruch der Pandemie in MV mit Corona infiziert. 25176 gelten mittlerweile als genesen.

