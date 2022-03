Rostock

MV hält an der Maske fest. Während bundesweit ab Sonntag nur noch ein eingeschränkter Basisschutz gilt, bleibt im Nordosten zumindest eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht: beim Einkaufen, beim Friseur, Freizeitangeboten und Kultureinrichtungen wie Theater und Kino. Eine FFP2-Maske ist laut Schweriner Gesundheitsministerium nicht mehr nötig.

Restaurants, Tourismusbetriebe, Theater, Clubs und Fitnessstudios können wählen zwischen 3G (geimpft, genesen oder getestet) und 2G (geimpft oder genesen), bei Letzterem entfällt die Maskenpflicht. Diese Übergangsregeln verabschiedete das Schweriner Kabinett am Freitagnachmittag in einer Sondersitzung.

Die Maßnahmen gelten vorerst bis 2. April. Anschließend sollen sie durch eine sogenannte Hotspot-Regelung ersetzt werden, die kommenden Donnerstag vom Landtag verabschiedet werden soll. MV ist das erste Bundesland, das eine solche Regelung ankündigte. Ziel der Landesregierung ist es, die Maskenpflicht angesichts hoher Corona-Zahlen in MV beizubehalten.

Gestritten wird um 3G und 2G. Lars Schwarz, Arbeitgeber- und Dehoga-Präsident von MV, kündigt Widerstand an, falls Testpflichten für Gastronomie, körpernahe Dienstleistungen, Fitnessstudios und andere über den 2. April hinaus verlängert werden sollten. „Das machen Wirtschaft und Gesellschaft nicht mehr mit“, sagt Schwarz.

Handelsverband befürwortet Ende der Maskenpflicht

Der Handel sieht eine Verlängerung der Maskenpflicht kritisch. „Wir müssen den mündigen Bürgern die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, wie sie sich schützen“, fordert Kay-Uwe Teetz vom Handelsverband Nord.

Bundesweit gilt ab Sonntag grundsätzlich nur noch der sogenannte Basisschutz mit der Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken in Kliniken, Heimen und Praxen sowie im Nah- und Fernverkehr. Testpflichten bleiben in Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie in Schulen und Kitas. Allerdings kündigten fast alle Bundesländer an, zumindest bis Anfang April strengere Übergangsregeln beizubehalten.

Hotspot-Maßnahmen laufen nach drei Monaten automatisch aus

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) begrüßte die Schweriner Entscheidung für einen landesweiten Hotspot nach dem 2. April. MV hat die höchste Inzidenz bundesweit. Die Belastung der Kliniken ist laut Landesregierung so hoch wie nie zuvor in der Pandemie.

Ein Sprecher von Landesgesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) betonte, dass der Landtag jederzeit den Hotspot-Status beenden könne, wenn sich die Lage ändert. Geschieht dies nicht, läuft er nach drei Monaten automatisch aus.

Bei der FDP regt sich Widerstand. „Wenn wir uns jetzt für Monate festlegen, geht das über das Ziel hinaus“, sagt der Fraktionsvorsitzende René Domke. Die Landtagsfraktionen verhandelten Freitagabend über die kommende Hotspot-Verordnung. Die FDP fordert regionale statt landesweite Regeln. Anders die CDU: „Wir sind schon lange für eine landeseinheitliche Lösung“, sagt Fraktionschef Franz-Robert Liskow.

Von Gerald Kleine Wördemann