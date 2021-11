3G-Pflicht in Greifswalder Bussen: Das müssen Fahrgäste jetzt beachten

Greifswald

Im öffentlichen Nahverkehr gilt seit dieser Woche die 3G-Regel. Das bedeutet, dass Fahrgäste in den Greifswalder Bussen entweder einen Impfpass, ein Nachweis der Genesung oder einen aktuellen Schnelltest vorzeigen müssen können. Der Schnelltest darf dabei nicht älter sein als 24 Stunden.

Für die Verkehrsbetriebe Greifswald, die den öffentlichen Nahverkehr der Stadt organisieren, seien die neuen Regeln eine große Herausforderung bestätigt der Geschäftsführer, Henrik Umnus. In den vergangenen Tagen haben die Verkehrsbetriebe in allen Bussen zusätzliche Hinweise zu den neuen Regeln aufgehängt. „Zusätzlich wird auf den Info-Bildschirmen im Bus nochmals auf die Einhaltung der 3G-Pflicht hingewiesen“, so Umnus.

Regelmäßige Kontrollen in Bussen

Denn tatsächlich hätten sich seit bekanntwerden der neuen Regeln viele Fragen bei Fahrgästen ergeben. Um sicherzustellen, dass die Fahrgäste geimpft, getestet oder genesen sind, verlassen sich die Verkehrsbetriebe aber nicht nur auf die Eigenverantwortung und Beschilderung. „Darüber hinaus kommen wir unserer Pflicht in Bezug auf Stichprobenkontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht nach“, so Umnus.

Corona-Schnelltest-Zentren in Greifswald Testzentrum Unimedizin Alte Mensa, Am Schießwall 1, Mo-Fr: 14-19 Uhr, Sa-So: 11-16 Uhr, Termine online auf www.medizin.uni-greifswald.de Pappelallee 1 (Medigreif-Liegenschaft), 17489 Greifswald Mo, Di und Do: 8-18 Uhr, Mi und Fr: 8-15 Uhr Freizeitbad Pappelallee 3-5, Mo-Fr: 10-12 Uhr und 16-18 Uhr, Sa-So: 09:30-16 Uhr MMZ-Testzentrum, am Koppelberg, Montag bis Freitag zwischen 7 und 15 Uhr geöffnet. Archeon Gefsis GmbH (bei Burger King), Koitenhäger Landstraße 20, Mo-Fr: 8-18 Uhr, Sa und So: 9-18 Uhr Der Sportclub, An den Bäckerwiesen 5, Mo-Do: 8:30-20:30 Uhr, Fr: 08:30-19:30 Uhr, Sa: 09:30-13:30 Uhr, So: 12:30-16:30 Uhr Orthopädie-Technik-Service aktiv GmbH, Gützkower Landstraße 36-40, Mo-Fr: 8-18 Uhr OEZ, Rigaer Straße 9, Mo, Di und Do: 8-18 Uhr, Mi und Fr: 8-13 Uhr

Erste Kontrollen seien bereits am Mittwoch durchgeführt worden. Über den Art und Umfang gebe man ähnlich wie bei Fahrscheinkontrollen jedoch keine Auskunft, um den Kontrolldruck hochzuhalten. Das bedeutet, ein Zertifikat oder Testnachweis muss nicht automatisch beim Fahrer vorgelegt werden.

Taxen sind von der 3G-Pflicht anders als Passagierflugzeuge und Züge nicht betroffen. Torsten Behm ist Inhaber des Greifswalder Unternehmens Taxi und Mietwagen Wedow. Neben Shuttleverkehr und Stadtbussen fahren auch zahlreiche Taxis für das Unternehmen in Vorpommern. Behm hätte sich eine Umsetzbarkeit der 3G Regeln in Taxen nur schwerlich vorstellen können. „Dann fahren wir durch die halbe Stadt zu einem Kunden und stellen dort fest, dass der nicht getestet ist. Wer kommt denn dafür auf“, fragt der Unternehmer.

Von Philipp Schulz