Nicht nur eine Impfung baut einen Schutz vor dem Coronavirus auf, sondern auch eine Infektion. Menschen, die sich mit dem Krankheitserreger angesteckt und die Erkrankung durchgemacht haben, besitzen anschließend ebenfalls eine Immunität, die mal stärker, mal schwächer ausgeprägt sein kann. Für gewöhnlich würde man diese Personen als Genesene bezeichnen. Im rechtlichen Sinne müssen für den Status „genesen“ bestimmte Bedingungen erfüllt sein.

So gelten in Deutschland folgende Personen als „genesen“: Zum einen Menschen, die eine gesicherte Corona-Infektion durchgemacht haben, die weniger als sechs Monate zurückliegt. Gesichert meint in diesem Fall, dass die Ansteckung durch einen positiven PCR-Test mit Datumsangabe belegt ist. Das Testergebnis sollte mindestens 28 Tage zurückliegen und darf – wie oben beschrieben – nicht älter als sechs Monate sein. Diejenigen, die sich vor mehr als sechs Monaten mit dem Virus angesteckt haben, gelten nicht mehr als Genesene. Sie müssen sich dann ein Mal impfen lassen, um den Status „vollständig geimpft“ zu erhalten.

Infektion darf nicht länger als sechs Monate zurückliegen

Zum anderen gelten Personen als „genesen“, die eine Impfung bekommen und sich danach mit dem Coronavirus infiziert haben. Auch diese Infektion darf nicht länger als sechs Monate zurückliegen und muss mittels PCR-Test bestätigt werden.

