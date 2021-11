Schwerin

Im Kampf gegen die Pandemie gelten ab Mittwoch auch am Arbeitsplatz schärfere Regeln. „Nur für Geimpfte, Getestete und Genesene“ heißt es dann auch im Job. Das hat Folgen vor allem für Ungeimpfte. Das Ziel: Die Verbreitung des Coronavirus in Betrieben soll eingedämmt werden. Mit den Regeln, die ab Mittwoch gelten, kommen auf Arbeitgeber und Beschäftigte wesentliche Änderungen zu.

In vielen Firmen in Mecklenburg-Vorpommern herrscht noch Unsicherheit, wie der Corona-Schutz am Arbeitsplatz umgesetzt werden soll. Die OZ hat bei großen Unternehmen nachgefragt.

Aida: Klares Konzept zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen

PR-Managerin Uta Thiele von Aida Cruises in Rostock erklärte, dass das Unternehmen gut vorbereitet sei, die Regelung umzusetzen. Abstände können durch flexible Arbeitsplätze gewährleistet werden und auch digitales Arbeiten ist schon seit Monaten möglich.

Auch Sebastian Bollig, Pressesprecher der Deutschen Rentenversicherung Nord (DRV) , gibt an, gut vorbereitet zu sein: „Wir werden ab Mittwoch die 3G-Nachweise aller unserer Mitarbeitenden vor dem Betreten der Dienststellen kontrollieren.“ Dafür setzt die DRV auch externe Dienstleister ein. Viele der knapp 700 Angestellten nutzen bereits die Möglichkeit des Homeoffice. Zusätzlichen Aufwand durch Kontrollen empfindet Bollig als gerechtfertigt: „Wir rechnen insbesondere in den ersten Tagen mit einem gewissen administrativen Zusatzaufwand für die Kontrollen. Doch insgesamt betrachtet, ist 3G keine große Belastung für unsere Organisation. Und der Mehraufwand ist immer noch besser als die Folgen eines harten Lockdowns für die Gesellschaft.“

Scanhaus Marlow geht mit System vor

Helfer testen einen Mann mit einem Schnelltest auf das Coronavirus. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Scanhaus Marlow praktiziert 3G nach eigenen Angaben bereits seit Mitte November. Bis Dienstagabend ist die Erfassung des Impfstatus aller Beschäftigten vorgesehen, dann werden tägliche Kontrollen in Form einer Testung vor Arbeitsantritt folgen. Personalleiterin Christiane Koch und der technische Leiter Ulf Janke geben an, dass zweimal wöchentlich Tests vom Betrieb gestellt und die Mitarbeiter täglich vom jeweiligen Abteilungsleiter kontrolliert werden und ihre Testung dokumentiert wird. Der Arbeitgeber wiederum wird von der Personalabteilung diesbezüglich kontrolliert. „Wir gehen bei den Tests immer nach dem Vier-Augen-Prinzip vor“, so Janke. Zuerst sei es eine Herausforderung gewesen, aber mittlerweile gehört es zum Arbeitsalltag der rund 500 Mitarbeiter. Für Besucher des Scanhaus Marlow gilt allerdings die verschärfte 2G-Regelung.

Asa-Bau stellt Konsequenzen klar

Asa-Bau-Geschäftsführer Christian Hinz stellt klar, dass der Impfstatus der rund 250 Mitarbeiter erfasst werden muss, um entsprechende Kontrollen durchzuführen: „Die jeweiligen Abteilungs- und Bauleiter führen die Kontrollen durch. Unsere Abteilungs- und Bauleiter werden wiederum in den Büros überprüft.“ Die Testung ungeimpfter Mitarbeiter kann zweimal wöchentlich im Betrieb erfolgen. Es gilt, dass der Test vor Arbeitsantritt erfolgt sein muss. Wer beispielsweise keinen Test vor der Fahrt zur Baustelle vorlegen kann, muss privat hinfahren. Wer sich nicht an die Testpflicht hält, kann des Betriebes bzw. von der Baustelle verwiesen werden, erhält keinen Tageslohn und im schlimmsten Fall droht die Kündigung. Allerdings setzt Hinz grundsätzlich auf einen Dialog mit seinen Angestellten, bevor es dazu kommt.

In anderen Firmen ist der Kurs noch nicht ganz klar

Felix Losada, Leiter der Nordex-Unternehmenskommunikation, teilte am Montag mit: „Die Regelung zum mobilen Arbeiten gilt wieder. Das heißt, wer kann, arbeitet von zu Hause. An den Details der Umsetzung der weiteren Vorgaben wird aktuell gearbeitet.“

Vincent Toussaint, Rossmann-Referent für Unternehmenskommunikation, gibt an, dass Rossmann mit Hochdruck an der Ausführung der 3G-Maßnahmen arbeite. Wie diese aussehen soll, ist aber kurz vor Start der verschärften Regeln am Arbeitsplatz, scheinbar noch unklar. Ähnlich geht es dem Paketlieferdienst DHL: „Wir verfolgen weiterhin konsequente Präventionsmaßnahmen gegen Covid-19, um die Gesundheit unserer Beschäftigten und ihrer Angehörigen zu schützen“, teilte Unternehmenssprecherin Hannah Braselmann mit. Die beschlossene 3G-Regelung am Arbeitsplatz halte sie für den richtigen Schritt in der gegenwärtigen Phase der vierten Corona-Welle. „Wir werden auf Basis der gesetzlichen Anforderung die 3G-Regelung in unseren Betrieben umsetzen.“

Torsten Mönnich von der Sparkasse Schwerin teilte auf OZ-Anfrage mit, dass an der konkreten Realisierung von 3G am Arbeitsplatz noch gearbeitet werde. Er rechne aber nicht mit besonderen Schwierigkeiten. Es stünden auch die persönlichen Schutzrechte der circa 380 Mitarbeiter im Fokus.

Beim Möbelunternehmen Palmberg in Schönberg (Nordwestmecklenburg) herrschte am Dienstag noch Unsicherheit: „Es gibt Stand heute keine detaillierten Informationen zur Umsetzung von 3G am Arbeitsplatz. Zum Beispiel ist durch die verantwortlichen Stellen noch nicht konkret definiert, wie Tests und deren Kontrollen stattfinden müssen oder wie lange Testergebnisse aufbewahrt werden müssen. Auch das Thema Datenschutz spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Auch hierzu gibt es derzeit noch keine verbindlichen Richtlinien“, sagte Marketingleiter Christoffer Süß.

Von Antonia Francke und Caroline Bothe