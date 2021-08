Rostock

Wie schlecht ist die Lage der größten Klinik im Land wirklich? 41 Mediziner – Professoren und Klinik-Direktorin, Chef- und Oberärzte – der Rostocker Uni-Medizin (UMR) haben sich mit einem dramatischen Brandbrief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gewandt. Sie warnen in den Schreiben (liegt der OZ vor), dass „die UMR ihren Aufgaben in der Krankenversorgung für die Region Rostock und als überregionaler universitärer Maximalversorger nicht mehr vollumfänglich nachkommen kann“.

Schuld daran sei der neue, harte Sparkurs, den Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb (ebenfalls SPD) mit Rückendeckung des Landes verordnet hat. Besonders besorgniserregend: „Auch eine vierte Welle einer Covid-19-Pandemie wird medizinisch nicht mehr beherrscht werden können“, so die Ärzte in ihrer Lage-Beschreibung. An der Uni-Klinik arbeiten rund 4300 Mitarbeiter.

Der Brandbrief von 41 Ärzten der Uni-Medizin Rostock an die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern. Quelle: Andreas Meyer

Sparkurs mit dramatischen Folgen?

Hintergrund: Ende 2019 hatte das Land den ehemaligen Bildungs- und Finanzminister Brodkorb zum neuen Chef-Aufseher für die beiden landeseigenen Uni-Kliniken in Rostock und Greifswald gemacht. Nach dem Skandal um die zeitweilige Suspendierung des Rostocker Vorstandschefs Christian Schmidt sollte Brodkorb vor allem an der Warnow wieder für Ruhe sorgen.

Die Vorwürfe gegen Schmidt hatten sich nach kurzer Zeit als größtenteils haltlos erwiesen, die Ermittlungen wurden eingestellt. In der Zwischenzeit war die einstige Vorzeige-Universitätsklinik aber schwer in Schieflage geraten: Nachdem Rostock über Jahre sogar Gewinne eingefahren hatte, häuft das Krankenhaus seitdem Verluste in zweistelliger Millionen-Höhe an. Der Aufsichtsrat ordnete einen neuen Sparkurs an. Wohl mit dramatischen Folgen.

Aufsichtsrat will „schwarze Null“

Die führenden Mediziner schreiben in dem Brief an Schwesig, dass die Krankenversorgung aller Patienten in Gefahr sei: „Die Gründe hierfür sind die akuten Auswirkungen eines ausschließlich auf kurzfristige Einsparungen ausgerichteten Sanierungsprozesses“, heißt es in dem Schreiben. Der Vorstand soll vorgeschlagen haben, durch „Leistungssteigerungen“ – also mehr Eingriffe, mehr Behandlungen – mehr Geld einzunehmen. Die Ärzte müssen ihre Stellen quasi selbst refinanzieren.

Schon vor zwei Jahren war eine Debatte um das Gebaren des Landes rund um die Klinik-Finanzen entbrannt: In den damaligen Verträgen der Vorstände war nämlich vereinbart worden, dass die Führungskräfte erst dann volle Prämien erhalten, wenn die Klinik ein Millionen-Plus macht. Die damals noch zuständige Minister Birgit Hesse und ihr inzwischen nicht mehr aktiver Staatssekretär Sebastian Schröder (beide SPD) hatten hingegen beteuert, „nur“ eine „schwarze Null“ eingefordert zu haben.

Kinderklinik in Gefahr

Besonders dramatisch sei die Lage in der Kindermedizin in Rostock, schreiben nun auch die Uni-Ärzte. Schon vor Monaten hatten die niedergelassenen Kinder- und Jugendmediziner vor den Problemen gewarnt – unter anderem davor, dass für die jüngsten Patienten nicht mehr rund um die Uhr Fachärzte zur Verfügung stehen. „Ein wesentlicher Kernbereich – die Kinderintensivstation – kann nicht mehr kontinuierlich betrieben werden“, so die Ärzte.

Die Schuld geben sie „Patienten-fernen Entscheidern“. Gemeint sein dürfte Brodkorb. Nach OZ-Informationen war der Aufsichtsrat bereits Ende 2020 gewarnt worden, dass die Kinderklinik vom Sparkurs ausgenommen werden müssen. In einem Protokoll heißt es ausdrücklich, dass der Vorstand vor Einschränkungen in der Kindermedizin gewarnt habe.

Nun soll im Schnellverfahren nachgebessert werden. „Vorstand, Leitung der Kinder- und Jugendklinik und Aufsichtsrat haben eine Aufstockung des ärztlichen Personals der Kindermedizin über das geplante Stellenbudget hinaus vereinbart. Damit wird diese Klinik vom Konsolidierungsprozess ausgenommen”, schreibt Klinik-Sprecherin Susanne Schimke auf OZ-Anfrage. Statt der ursprünglich und laut Spar-Ziel geplanten knapp 27 Arzt-Stellen, soll es nun doch fast 33 geben. Die Uni-Medizin habe beim Wirtschaftsministerium Zusatzhilfen für die Sicherstellung der Kindermedizin beantragt. Das ist jedoch zunächst abgelehnt worden.

Von Andreas Meyer