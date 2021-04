436 neue Fälle: Hohe Corona-Zahlen am Mittwoch in MV – Inzidenz steigt deutlich

Rostock

436 neue Corona-Fälle am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern: So viele Neuinfektionen hat das Landesgesundheitsamt (Lagus) schon seit Wochen nicht mehr vermelden müssen.

Das sind spürbar mehr Fälle als am Mittwoch der Vorwoche (288) und deutlich mehr als am Dienstag (170). Dieser starker Anstieg liegt allerdings vermutlich am „Oster-Effekt“. Zahlen, die während oder direkt nach den Feiertagen noch nicht erfasst wurden, fließen jetzt in der Statistik nach. Dennoch: Tageswerte von mehr als 400 Neuinfektionen hatte es bislang nur vereinzelt im Dezember und Januar gegeben.

Video-Interview: Landrätin Weiss zum Impftag in Wismar

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt nun wieder – auf 88,6 Fälle pro 100 000 Einwohner (+12). Der Landkreis Vorpommern-Rügen bleibt als einzige Region unter der 50er-Marke – mit einem Wert von 44,1 (+3,2) und steht damit landesweit deutlich am besten da.

Rasanter Anstieg im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Einen besonders starken Anstieg gab es derweil im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Dort meldete das Lagus 119 neue Fälle. Das bedeutet nun eine Sieben-Tage-Inzidenz von 141,4 (+30,2). Insgesamt liegen nun drei Landkreise in MV über dem 100er-Wert. Jetzt auch wieder Vorpommern-Greifswald (100,6/+5,5) – und weiterhin Ludwigslust-Parchim (109,1/+9). Der Landkreis Rostock, der sich schon fast wieder auf Inzidenz 50 zubewegte, muss einen starken Anstieg hinnehmen – auf nun wieder 73,7 (+21,3). Die Hansestadt Rostock – lange Zeit Vorzeigeregion bei den Werten – meldet eine Inzidenz von 59,8 (+0,5).

Die meisten Neuinfektionen landesweit gibt es derzeit bei den jüngeren Menschen. Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden 687 Fälle bei den 35- bis 59-Jährigen gemeldet und 352 Fälle bei den 15- bis 34-Jährigen. Bei den 60- bis 79-Jährigen gab es 338 bekannte Fälle, bei den über 80-Jährigen nur 66 Fälle. Für die Gruppe „14 und jünger“ registrierte das Lagus 238 Neuinfektionen.

Aktuell sind Schätzungen des RKI zufolge 3253 Menschen im Land mit dem Virus infiziert, 129 mehr als am Dienstag. Die Gesamtzahl der Todesopfer im Land erhöht sich auf 887 – am Mittwoch wurden sieben Menschen gemeldet, die an oder mit Covid-19 starben – für MV eine vergleichsweise hohe Zahl binnen 24 Stunden.

Die Fälle in den Kliniken bleiben relativ konstant: 314 Menschen (+9) werden in einem Krankenhaus behandelt, 81 auf einer Intensivstation (-1). Seit Beginn der Pandemie gibt es nun 32 339 bestätigte Coronafällen in MV.

Von OZ/al