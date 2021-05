Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag 45 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren 13 weniger als am Montag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte (Stand: 16.31 Uhr). Sieben Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion. Die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle im Land stieg damit auf 1086.

Mecklenburgische Seenplatte mit höchster Inzidenz

Die Inzidenz sank im Vergleich zum Vortag leicht um 1,3 auf nun 56,9 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Vor einer Woche lag dieser Wert den Angaben zufolge landesweit bei 84,6. Mit 82,5 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte derzeit am höchsten. In den anderen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns liegt dieser wichtige Wert zwischen 24,9 (Landkreis Vorpommern-Rügen) und 70 (Landkreis Vorpommern-Greifswald). In der Hansestadt Rostock stieg der Inzidenz-Wert entgegen dem landesweiten Trend um 1,4 auf 54.

Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt bei 43 006. Als genesen gelten rund 39 701 Menschen. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten beträgt derzeit 234 - das sind genau so viele wie am Vortag. 62 Corona-Patienten befanden sich auf Intensivstationen, die Zahl blieb unverändert.

Knapp 39 Prozent Impfquote bei Erstimpfungen

Mit Stand Montag haben in MV insgesamt 626 394 Menschen die erste Impfung gegen Corona erhalten, das entspricht einer Impfquote von knapp 39 Prozent. 168115 Menschen haben bereits die zweite Dosis (Impfquote: 10,45 Prozent) erhalten.

Von OZ