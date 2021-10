Rostock

Ein Koloss geht auf Reisen: Ein 450-Tonnen-Schwerlasttransport hat am späten Abend des 16. Oktober den Rostocker Überseehafen in Begleitung von Polizei und Spezialfirmen verlassen. Mit Geschwindigkeiten zwischen 5 und 40 Stundenkilometer schob sich der 86 Meter lange Transport mit Riesentrafo über Rostocks A 19 – und zwar auf der Gegenfahrbahn, die dafür eigens etwa eine Dreiviertelstunde gesperrt wurde.

„Wir nennen das ’Englisch’ fahren“, sagt Jan Löffler und lacht. Der Transportverantwortliche der Spedition Baumann ist gemeinsam mit Andreas Bruhn von SLT in Kühlungsborn einer der Köpfe dieser nächtlichen, logistischen Mammutaufgabe. Vom Überseehafen soll der Trafo nach Malchow gefahren werden. Gegen vier wird er dort heil und sicher ankommen.

Aber der Weg dahin hat es in sich: Die Ost-West-Straße im Überseehafen entlang, auf die A 19 Abfahrt Nord hinauf, unter mehreren Brücken hindurch. Und ein Rückwärtsmanöver der besonderen Art in der Tessiner Straße – vor Dutzenden Schaulustigen. „Wir sind spezialisiert auf solche Schwerlasttransporte bundesweit. Die Größenordnung haben aber selbst wir nicht jede Woche, es ist vielleicht der sechste in diesem Jahr“, sagt Löffler.

Für die Polizei sind solche Einsätze neben dem Tagesgeschäft auch nichts Neues. „Aber diese Dimension ist schon selten“, sagt André Steinhaus. Der Leiter des Autobahnverkehrspolizeireviers (AVPR) Dummerstorf ist mit 13 Kollegen Einsatz. Insgesamt gibt es im Gebiet des Reviers 15 bis 20 Schwertransporte jede Nacht – wenn auch weniger große als der Trafo-Transport.

Jahrelange Übung und kein extra Führerschein

Das Besondere an dem langen Gespann ist unter anderem, dass er vorn und hinten eine Zug- und Schubmaschine hat. In der Mitte ist der 195-Tonnen-Trafo auf einem 32-Achsen-Anhänger „eingeschnabelt“, wie Jan Löffler es nennt. Er schwebt quasi in der Luft.

Zur Galerie So einen Koloss sieht man nicht alle Tage: Mit 86 Metern Länge fuhr ein Schwerlasttransport mit Trafo vom Überseehafen über die A 19 nach Malchow – teilweise auf der Gegenfahrbahn. Spektakulär wurde es in Rostock Süd.

Auf den beiden verantwortungsvollen Fahrersitzen nehmen an diesem Abend Marc Meier und Ingolf Fischer Platz, beide erfahrene Lkw-Fahrer, die solche Touren öfter machen. „Es ist tatsächlich nicht so, dass man einen speziellen Führerschein für diese Lasten braucht. Es reicht der normale Lkw-Führerschein. Aber was es braucht, ist Übung und Erfahrung. Man fängt klein an und dann steigert man die Größen“, erklärt Löffler. Um die Kollegen einzuarbeiten, werde aber auch oft zu zweit gefahren. Gute Brummifahrer zu finden sei ohnehin in der Branche schwer geworden. Meier sei die Strecke vor drei Jahren schon mal gefahren.

„Achtung, es kommt ein holpriger Bahnübergang“

Als der Koloss sich gegen 22 Uhr in Bewegung setzt, fahren mehrere Autos vor, um die Strecke vorzubereiten. An bestimmten kniffligen Stellen werden Kunststoffplatten verlegt, um den Untergrund zu schützen und die Überfahrt zu erleichtern. Außerdem werden Schilder und Sperren errichtet und wieder eingesammelt.

Direkt vor dem Lkw sind Löffler und Projektingenieur Patrick Widmann in einem Pkw unterwegs. Widmann hält ein Funkgerät in der Hand, aus dem eine Stimme sagt: „Es kommt ein holpriger Bahnübergang.“ Der Blick geht nach hinten. Für Marc Meier kein Problem. In den vorne fahrenden Transportern schildern die Kollegen die Verkehrssituation, die auf den Schwerlastzug zukommt.

„Die nächste Ampelpeitsche sieht etwas niedriger aus als die letzte“, schnarrt die Stimme aus dem Funkgerät. Neben den Fahrern sitzen auch zwei weitere Helfer auf dem Lkw, in zwei separaten Kabinen auf dem Anhänger. Während der Lastzug sich mit wenigen Stundenkilometern auf der Straße bewegt, springen sie auch mal herunter, um sich den Untergrund oder Höhenunterschiede genauer auszuschauen. In den Kurven schert der Laster manchmal weiter aus und fährt über das Grasbett, um herumzukommen. Löffler winkt indes ab wegen der Ampelpeitsche. „Dat sieht der Mathis aus 50 Metern Entfernung, ob die reicht“, sagt er mit Kölner Dialekt.

Haarscharf: Bei einigen Brücken geht es um wenige Zentimeter

Kurze Zeit später wird es zum ersten Mal knifflig. Der Schwerlaster hat die Autobahnabfahrt Nord erreicht. Dort, wo normalerweise die Autos aus Richtung Berlin kommend abfahren, fährt Meier rauf. Vorsichtshalber haben die Kollegen deshalb die Begrenzungspfeiler umgelegt. Es sieht ungewohnt aus, wie auf der anderen Fahrbahn der A 19 die Autos in die gleiche Richtung fahren wie die Kolonne.

Für Löffler und Widmann heißt es nun höchste Konzentration. Denn es geht an den Autobahnbrücken um exakte Höhen. Der Projektleiter blättert in seinen Unterlagen und liest die exakten Höhen und die geeigneten Spuren vor. „Tatsächlich haben wir Brücken dabei, da ist es ziemlich knapp, und dann welche, wo wir 35 Zentimeter Spielraum haben“, sagt der Transportverantwortliche. Damit das klappt, darf sich keiner der Techniker im Vorhinein vertan haben.

Einige Brücke sind um die 4,65 Meter hoch, die in Kavelstorf sogar nur 4,59 Meter. Weil der rollende Koloss aber selbst 4,70 Meter hoch ist, greifen die Spezialisten zu einem Trick. Der Mittelteil des Anhängers wird um zehn Zentimeter abgesenkt, bevor er unter die Brücke fährt. „Wir wollen ja nicht, dass so was wie in Schwerin passiert“, sagt Widmann. Dort ist vor wenigen Tagen ein Lastwagen mit einem Kranauflieger gegen eine Brücke gefahren. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 120 000 Euro.

Dem Trafo-Transport passiert das nicht. Er wechselt die Spur, wenn eine Seite der Fahrbahn günstiger liegt. Er fährt mit 5 Stundenkilometern ruckelfrei über die Eisenbahnbrücke. Nun folgt der Endspurt in Rostock. Dafür kriegen die Beteiligten plötzlich noch Publikum. Als der Riesentransport langsam die Auffahrt Rostock Süd in Höhe Globus hochfährt, stehen etwa 30 Interessierte an den Straßen und fotografieren und filmen das Spektakel. Einige haben sogar Stativ und große Objektive dabei.

„Das sind Schwerlast-Spotter, die sehen wir überall wieder, die fotografieren die Transporte aus allen Winkeln immer wieder“, sagt Widmann. Unter den Fotobegeisterten sind auch Polizeibeamte, wie Autobahnpolizei-Chef Steinhaus verrät. Einer von ihnen interessiere sich wohl vor allem für solche Spezialtransporte. „Ich fotografiere sonst Landschaften, aber heute bin ich an meinem freien Tag mal hier und mache Fotos“, sagt der zweite Hobbyfotograf, ebenfalls Polizeibeamter, lächelnd.

Indes hat Meier am Steuer des Lkws das wohl größte Nadelöhr vor sich. Er fährt die Spur Richtung Sanitz hoch, knapp an der Ampel vorbei, über die hohen Bordsteinkanten der Mittelinsel. Bis der ganze Koloss auf der Tessiner Straße steht, dauert es eine Weile. Es sieht nach Einparken für Fortgeschrittene aus, wie der Fahrer den Zug manövriert. Im Anschluss geht es für den Transport vermeintlich rückwärts die Straße hoch, bis die richtige Auffahrt für die A 19 Richtung Berlin kommt. Die Schubmaschine von hinten wurde zwischenzeitlich abgekoppelt und ist jetzt vorn. Gegen zwei Uhr kommt der Tross in Malchow an. Dort macht er Pause. „Das ist organisatorisch super professionell gelaufen“, resümiert Steinhaus von der Polizei. Am Sonntagabend geht es weiter zum Umspannwerk nach Parchim.

Von Virginie Wolfram