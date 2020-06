Nur wenige Dutzend Zuhörer durften zu den Live-Veranstaltungen am Freitag in Ulrichshusen und am Samstag in der Neubrandenburger Konzertkirche kommen, doch zu Hause klickten sich rund 4600 Nutzer in die Übertragungen des „Netzspielsommers“, wie die Festspiele MV am Montag mitteilten.