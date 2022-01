467 neue Corona-Fälle am Montag in MV: Inzidenz steigt weiter

Rostock

467 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montag in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet – knapp 70 Fälle mehr als am Sonntag und sogar 107 mehr als am Montag der Vorwoche (als es allerdings kurz nach Weihnachten noch Meldeverzug gab). Nach tagelangem Rückgang steigt die Inzidenz im Land am zweiten Tag in Folge: um 8,0 auf 284,3.

Damit ist sie aber nach wie vor niedriger als zu Weihnachten. Am ersten Feiertag betrug die Inzidenz noch 305,5. Das Robert Koch-Institut (RKI) weist aber darauf hin, dass die Daten aufgrund der geringen Test- und Meldeaktivitäten über Weihnachten und den Jahreswechsel grundsätzlich immer noch ein unvollständiges Bild abgeben können.

Hier gab es am Montag die meisten neuen Infektionen

Die eindeutig meisten neuen Fälle (+230) wurden am Montag im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gemeldet. Auf deutlich niedrigerem Niveau folgen die Hansestadt Rostock (56), Vorpommern-Greifswald (50), der Landkreis Rostock (33) und Vorpommern-Rügen (30). 27 neue Corona-Fälle gab es in Ludwigslust-Parchim, 22 in Schwerin und die wenigsten mit 19 in Nordwestmecklenburg.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Schwerin mit Abstand am niedrigsten. Sie beträgt dort 169,4. Den höchsten Wert hat aktuell die Mecklenburgische Seenplatte mit 354,2 – dicht gefolgt von Vorpommern-Greifswald (344,4). Auch Vorpommern-Rügen (302,6) und die Hansestadt Rostock (286,5) liegen über dem Landesschnitt.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 03.01.2022) 7-Tage-Inzidenz: 284,3

284,3 Hospitalisierungs-Inzidenz: 8,2

8,2 ITS-Auslastung: 93 %

93 % Vollständig geimpft: 69,6 %

69,6 % Einmal geimpft: 72,1 %

72,1 % Geboostert: 35,1 %

35,1 % Neue Fälle: 467

467 Derzeit infiziert: rund 8 959 (-126)

rund 8 959 (-126) Im Krankenhaus: 317 (+12)

317 (+12) Auf einer Intensivstation: 93 (+6)

93 (+6) An oder mit Corona verstorben: 1489 (+10)

Zwei weitere Todesfälle – eine Person mehr im Krankenhaus

93 Prozent der für Corona-Patienten reservierten Intensivbetten im Land sind dem Lagus zufolge derzeit belegt – sechs Prozent mehr als am Vortag. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten gibt das Lagus mit 317 an (+12).

Dem Landesamt wurden zehn weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gemeldet, die Gesamtzahl der Toten stieg damit auf 1489. Vier Menschen starben im Landkreis Vorpommern-Rügen, je zwei in der Hansestadt Rostock, dem Landkreis Rostock und Ludwigslust-Parchim.

Hospitalisierungsrate unter 9 – Lockerungen in einigen Regionen

Die für Sicherheitsmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz – die Zahl der Menschen je 100 000 Einwohner und Woche, die mit Covid-19 in eine Klinik kamen – wurde am Montag mit 8,2 angegeben (-1,1 zum Vortag). Der für weitere Schutzmaßnahmen maßgebliche nächste Schwellenwert liegt bei 9,0. Damit steht die Corona-Warnampel für das gesamte Land weiter auf orange – den siebten Tag in Folge.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 03.01.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Kinos/Theater: geschlossen; SN, NWM, LUP: 2G plus

geschlossen; SN, NWM, LUP: 2G plus Bibliotheken: 2G plus; HRO: geschlossen

2G plus; HRO: geschlossen Schwimmbäder: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine); SN, NWM, LUP: 2G plus

geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine); SN, NWM, LUP: 2G plus Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/ Konzerte: geschlossen; SN, NWM, LUP: 2G plus

geschlossen; SN, NWM, LUP: 2G plus Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: maximal 10 Personen (Ungeimpfte: 3 Personen aus zwei Haushalten) WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; Geboosterte sind nach 14 Tagen von Testpflicht ausgenommen

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; Geboosterte sind nach 14 Tagen von Testpflicht ausgenommen Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

Seit diesem Montag werden die Corona-Maßnahmen deshalb in den Landkreisen unterhalb der Corona-Warnstufe Rot gelockert. Das betrifft Schwerin, Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg. Freizeiteinrichtungen wie Kinos und Theater dürfen dort wieder öffnen.

So viele Menschen sind aktuell in MV geimpft

Laut Robert Koch-Institut sind 72,1 Prozent der Menschen im Land mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Die zweite Spritze erhielten demnach 69,6 Prozent. Die Quote bei den Auffrischungsimpfungen liegt bei 35,1 Prozent.

Von OZ/al