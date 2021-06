Am 7. August findet in der ehemaligen Künstlerkolonie die 47. Ausgabe der traditionsreichen Kunstauktion statt: Höhepunkt ist das Gemälde „Brandungswelle – Stürmische See auf Rügen“ des Malers Karl Hagemeister von 1911. Welche Werke noch versteigert werden – mit Bildergalerie.